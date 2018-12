“No quiero ir al médico porque si me hospitalizan, cuando vuelva me puedo encontrar mi casa okupada”

Tiempo de lectura: 1



Son bandas, pero también actúan en solitario. Tú ves la vivienda en una Web quedas con la agente, te enseñan el piso y si te gusta pagas una cantidad en metálico y te dan las llaves para que puedas ocuparlo de inmediato.

"Ofertan un lugar barato en el que vivir durante al menos dos años que es el tiempo que suele demorarse una sentencia para ejecutar un desahucio y la mayoría pertenecen a bancos" cuenta Juan Diego Quesada. Según su informe, en Madrid hay unas 4.700 viviendas ocupadas y se pueden encontrar en cualquier barrio de la capital.

Cuando ocupas una vivienda te dan tres consejos para que no te saquen fácilmente; el primero es que cambies la cerradura de la puerta rápidamente por si los del banco o los antiguos inquilinos tienen llaves para entrar. Si eres mujer y vienen a echarte te recomiendan que digas que estás embarazada, eso suele frenar la acción del banco y los vecinos te tratarán mejor; y si tienes hijos lo más probable es que el juez se apiade de ti en un supuesto juicio para desahuciarte. Y si los vecinos preguntan cual es tu situación, di siempre que no puedes irte porque el dueño no te devuelve la fianza.

"Las viviendas para okupas se pueden encontrar con total facilidad en páginas tas habituales como Milanuncios y no hay que buscar mucho para encontrar cientos de ofertas"; cuenta Juan Diego en La Noche de COPE.