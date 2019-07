Aumenta el riesgo de atropello con el uso de estos vehículos urbanos

Tiempo de lectura: 2



Los coches aún no vuelan, pero casi. Sobre todo desde que han llegado, especialmente a las grandes ciudades, los coches eléctricos e híbridos. La lucha contra la contaminación pasa por la renovación de un parking envejecido y cada vez es más común, ver este tipo de vehículos en nuestro entorno.

Uno puede llegar a la conclusión de que resulta fantástica la incorporación de este tipo de medio de transporte. Se reduce la contaminación y el ruido, algo contra lo que se viene luchando desde hace tiempo. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y esta realidad tiene una arista que se puede clavar en los más vulnerables. La OMS asegura que este tipo de vehículos silenciosos aumentan el riesgo de atropellos de peatones un 35%. La Unión Europea ha reaccionado ante este peligro para sus ciudadanos, y a partir de 2021 los coches eléctricos tendrán que emitir una señal acústica para advertir de su presencia. De hecho, desde este 1 de julio, los coches que se vendan en el continente tendrán que incluir sonidos de aviso de presencia a bajas velocidades.

Los peatones más indefensos y afectados son las personas invidentes. Fátima Peinado, jefa de Servicios Sociales para Afiliados de la ONCE, estuvo en la Noche de COPE para exponer las situaciones a las que se ha tenido que enfrentar. El atropello es un riesgo que ha tenido que encarar “me ha pasado ir a cruzar en una calle sin semáforo y que alguien me haya dicho que si no me he dado cuenta de que allí había un coche ya que, yo pensaba que no había absolutamente ningún coche y que podía cruzar sin ningún problema. “

Asegura la necesidad de la convivencia entre todos en una ciudad en la que en ocasiones se toma como si fuera propia: “evidentemente hay que establecer regulaciones que nos permitan a todos convivir con seguridad: peatones, coches eléctricos y vehículos como patinetes o bicicletas”.

Señala especialmente aquellos que se encuentran en una situación de riesgo: “el peatón siempre es un poco la parte más débil, sobre todo si tiene algún tipo de discapacidad, o niños, personas mayores y es verdad que parece que al peatón se le ha relegado un poco, siempre en favor de los vehículos”.

Tanto la ONCE como otras asociaciones, han denunciado esta situación y se están tomando medidas al respecto para evitar situaciones peligrosas y mejorar la movilidad, para que sea accesible para todo el mundo.