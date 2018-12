Pedro García Aguado: “Poner límites a nuestros hijos no es algo traumático, los hace sentirse más seguros”

Tiempo de lectura: 2



En esta ocasión, nos explica conceptos como ‘normas’, ‘límites’ o ‘consecuencias’. “Los límites suelen verse como algo traumático para los niños, pero realmente poner límites es bueno para conseguir que ellos se sientan seguros. No traumatizados o reprimidos, sino seguros, porque saben hasta dónde pueden llegar”, explicaba Pedro García Aguado a Adolfo Arjona en La Noche de COPE.

Otra cuestión importante es saber qué facetas limitar a nuestros hijos y cuándo. “Tiene que ir razonablemente adaptado a la edad y a lo que pueden cumplir. Partiendo de esa premisa, tendríamos que adecuar lo que queremos que aprenda, sobre todo, dependiendo de su entendimiento”, contaba Aguado.

Aun así, cada niño es diferente del resto, por eso es necesario pensar cómo poner los límites para que su educación prospere. “La manera adecuada de poner límites es negociar, en muchos casos. Aunque es importante poner los límites de una manera firme, que sean consistentes, a través de un contrato negociado. Asimismo, debe ser algo lógico, que pueda ser cumplido”, explicaba Pedro García Aguado.

Asimismo, los niños son expertos negociadores, así que habrá que saber cómo actuar si trasgreden sus límites. “Tenemos que enseñarle relaciones lógicas. Si no comes, lo que ocurrirá será que tendrás hambre pero no será hora de comer, por ejemplo. No tenemos que fastidiarles o quitarles cosas como castigo. Tiene que ser una relación lógica”, detallaba el educador de La Noche de COPE.

Por otra parte, los límites suelen incentivar la autoestima de nuestros hijos. “Además les enseña responsabilidad, porque no siempre lo van a cumplir, pero sí saben que si no lo hacen, tendrán que pagar unas consecuencias”.

Finalmente, al ser preguntado sobre no poner límites a los niños, Aguado comentaba que “la irresponsabilidad es un valor que se educa, así que un niño criado en ausencia de límites, va a tener mucha ansiedad y va a ser incapaz de aceptar un no como respuesta”.