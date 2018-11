Marta Garaulet, nutricionista: “Almorzar o cenar tarde, engorda más”

Tiempo de lectura: 2



Quizás no lo sepas, pero, si eres de los que gana peso constantemente, y las dietas no le hacen ningún efecto, deberías cuidar la hora a la que comes. Y es que nuestro organismo tiene su propio reloj, es decir, sus propias horas de funcionamiento, y si modificamos el momento del día en el que comemos, es muy posible que nuestro metabolismo trabaje a menor rendimiento y, como consecuencia, adelgacemos menos o engordemos más. Es por esto que la hora a la que comamos va a determinar, en gran medida, lo que diga la báscula sobre nosotros.

“Cuando comemos a ciertas horas se acumula más que se gasta, por decirlo coloquialmente. La hora de la comida va a influir en el conjunto de metabolismo porque si comemos tarde, por ejemplo, lo normal es que ya no nos dé tiempo a quemarlo”, explicaba la nutricionista y catedrática de Fisiología de la Universidad de Murcia, Marta Garaulet.

Al comer se ponen en hora los ‘relojes’ del organismo encargados de la digestión, y el reloj de nuestro tejido adiposo (graso) que, en función del horario, hace que se active o desactiven los genes implicados en la pérdida de peso.

Una cuestión que está investigando la propia catedrática Garaulet, “Comer tarde genera una serie de procesos metabólicos que favorecen que nuestro organismo esté en riesgo y pueda sufrir enfermedades como la obesidad”, explicaba Marta Garaulet en La Noche de COPE, con Adolfo Arjona.

Al ser preguntada si nuestro metabolismo se puede adaptar a nuestros horarios, en el caso de que hagamos más vida de noche que de día, Garaulet respondía: “Las personas que trabajan por la noche y duermen de día, tienen su reloj interno cambiado. El problema viene cuando, dependiendo del día, hacemos un tipo de vida, y nos alimentamos en horarios distintos”.

Asimismo, Garaulet comentaba que hay otros factores que afectan a la hora de sincronizar nuestro ‘reloj metabólico’: “Entre otros, la luz natural va a ser muy importante para que nuestro organismo interno sepa en el momento del día en el que estamos, y que funciones debe realizar”.