La lucha de la viuda de un ciclista por endurecer el Código Penal

Cuando Óscar murió, sus hijos tenían tres y nueve años: “Esto no se acaba de encajar nunca, de vez en cuando surge la ansiedad, la tristeza... y los niños pequeños necesitan mucha terapia psicológica y mucho acompañamiento”. “Ya apenas quedan fuerzas porque son cinco años luchando; hay muchas familias que han pasado por esto y van a seguir adelante con la lucha; yo cuando acabe la legislatura termino mi lucha, pero hay otras familias que van a seguir adelante”. Cinco años después del accidente que le costó la vida a su marido, Anna cuenta que la suya es “una vida rota, quien no haya pasado por algo así no puede saber cómo es volver a encajar la vida después de una desgracia de este tipo, es muy complicado. Pero se hace todo lo que se puede, lucho por mis hijos, que son mi motor”.