Los mitos que no debes creerte sobre los cargadores del móvil

Tiempo de lectura: 1



Muchos de nosotros tenemos la costumbre de enchufar nuestro teléfono cuando nos metemos en la cama y desenchufarlo seis, siete, ocho horas después, cuando nos levantamos. Y seguro que algún listillo te ha dicho alguna vez que no hagas eso, que te cargas la batería. La próxima vez le puedes responder: eso no es más que un mito. "Las baterías actuales no sufren ningún problema si se deja el cargador conectado al teléfono móvil, porque incorporan unas medidas de seguridad que impiden que cuando se haya llegado al 100% entre más energía", cuenta José María Sánchez, redactor de tecnología en ABC.