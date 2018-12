Llegó al hospital en camión de mudanzas con 385 kilos de peso y sale con 100 menos

Tiempo de lectura: 2



Te voy a presentar a Teófilo Rodríguez. Es un joven de 34 años de Turís, en la Comunidad Valenciana y acaba de recibir el alta hospitalaria. Se encuentra en casa desde el pasado 4 de diciembre después de más de 3 meses en el Hospital de Manises.

Hasta allí llegó en un camión de mudanza ya que no encontraron otra forma de trasladar a este joven valenciano que en aquel entonces pesaba 385 kilos. Ahora se encuentra en casa, donde podrá pasar las navidades. Ha logrado perder con ayuda médica 100 kilos.

La historia de Teófilo llegó a todo el mundo a través de las noticias y después de perder 100 kilos, Adolfo Arjona en 'La Noche de COPE' lo primero que le dice al joven es que cómo se encuentra. Teo nos cuenta que “se encuentra bien, bastante bien la verdad”.

El siguiente paso de este joven es empezar a movilizarse. Como él mismo nos cuenta “ahora tendría que hacer una rehabilitación, pero me la han denegado. Yo ya ando, pero lo hago con un andador”.

Arjona le pregunta si es cierto que un cirujano de Granada experto en obesidad mórbida se ha ofrecido a practicarle la siguiente operación “Sí, se me ha ofrecido el doctor Carlos Ballesta. La verdad que es un buen médico, es una eminencia. Él ha venido a verme el hospital y claro que me voy a poner en sus manos”.

Teófilo consigue moverse y valerse por si mismo con un andador “claro, me muevo pero es que a mí me duelen todos los huesos. No es lo mismo hacerlo solo que hacerlo con la supervisión de un experto”.

Para entender su historia Adolfo Arjona en 'La Noche de COPE' le pregunta cómo se llega a pesar 385 kilos y Teo nos cuenta que “ha sido la mala vida, la verdad y sinceramente”.

“Me puse el balón gástrico y a los nueve meses me reventó. Ahí cogí una gran depresión y cogí 140 kilos”, nos decía Teófilo.