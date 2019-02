Laura Baena: “El modelo social de maternidad está obsoleto”

Tiempo de lectura: 2



Nadie dijo que traer un hijo al mundo o compaginar su crianza con el trabajo fuera fácil. Y mucho menos si eres mujer. Seguro que más de una madre se le parte el alma pensando que se pasa el día sin ver o disfrutar de sus hijos. O a alguna madre que se le ha olvidado poner el regalo del Ratoncito Pérez bajo la almohada. ¿Son estas madres, malas madres?

“Lucho a diario por desmitificar la maternidad y romper el mito de la madre perfecta”, explica la fundadora del Club de las Malasmadres, Laura Baena, en 'La Noche de COPE'. “Esta comunidad no para de crecer y ya somos más de 60.000 malas madres que alzan la voz y hemos encontrado ese sentimiento compartido que te hace vivir la maternidad con más libertad”.

Laura siente que todas las madres tienen intentos fallidos intentando ser madres perfectas, ya que “hay miles de despistes diarios que nos ocurren por falta de tiempo o querer llega a todo, que es lo que nos ocurre a la mayoría de las mujeres hoy en día. Te das cuenta de que no eres “súper woman”, no llegas a todo y no quieres renunciar ni a tus hijos ni a tu carrera profesional.

Explica la forma en la que esta comunidad no ha parado crecer y no solamente entre mujeres. “Cada vez hay mas padres que se sienten también malas madres, lo que nos une es ese sentimiento de culpa”.

“En España la conciliación laboral y familiar es bastante complicada y equilibrar ambas facetas de tu vida es complicado. Y ese sentimiento de culpabilidad hace que, en ocasiones, algunas mujeres renuncien a su carrera profesional”, añade Baena, que piensa que la clave de todo está en la educación que han recibido las mujeres. “Venimos de una educación en la que las madres se dedicaban exclusivamente a la crianza de los hijos y eso hace que ahora se ha desvinculado lo que nos han enseñado con lo que las mujeres de hoy en día vivimos”.

Madre de una niña de siete años, hace más de cuatro años fundó este club porque se sentía engañada y que no se hablaban de muchas cosas que ella vivía. “Hay temas que no se comentan porque son tabúes y porque no quieres que te tachen de mala madre, así que de manera irónica y con sentido del humor, me declaré mala madre. Y rápidamente un montón de madres me dijeron que se sentían como yo, desbordadas y querían luchar por un nuevo modelo de maternidad en el que no nos sintiéramos malas madres. Cada una fallamos en cosas distintas y lo hacemos lo mejor que podemos, porque queremos lo mejor para nuestros hijos”.

Y pide que los hombres y los partidos políticos también se unan a la lucha de la conciliación. “Queremos hacer equipo con el hombre, queremos que los padres se sientan implicados y sean responsables del cuidado de los hijos y las tareas domésticas y familiares”.