El karateka español que ha ganado el bronce en el Mundial

De los 20 años que tiene Babacar Seck, 9 los ha pasado en Zaragoza. Nació en Dakar, capital de Senegal, pero se vino a vivir a nuestro país después de que su padre llegara a España en patera. Educado en la cultura del esfuerzo, de no rendirse frente a ninguna adversidad, se crió Babacar, quien compaginó sus clases y su formación con un deporte que le apasionaba: el kárate. Tales fueron sus capacidades de esfuerzo y sacrificio que, después de mucho entrenarse, ha conseguido llevarse la medalla de bronce en kumite, en la categoría de más de 84 kilos, en el último Mundial de Kárate, representando a España.

“Estuve un año aprendiendo castellano al llegar, y ya después entré a hacer kárate. Mi padre creía que ahí tenía más posibilidades que en el fútbol, aunque a mí me gustara más ese deporte, pero finalmente tuvo razón”, explicaba Babacar Seck.

Sobre el campeonato del mundo de kárate celebrado en Madrid, Babacar explicaba que “ha sido increíble vivir a la afición tan de cerca, así como su cariño, porque se les escuchaba mucho”.

“Alguno todavía se sorprende al ver a un negro representando a España, pero poco a poco lo van viendo normal. Aunque debería ser así ya”, añadía el karateka.

Además, Babacar Seck ha ganado la plata en el último campeonato de Europa absoluto, y cuenta con varios campeonatos de España en su haber. Su siguiente cita de peso es una competición para conseguir puntos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Me veo con posibilidades de llegar a los Juegos Olímpicos, pero habrá que trabajar muy duro”, relataba Babacar Seck.

Sobre su vida en España, el karateka contaba que “los amigos del kárate me ayudaron a adaptarme y conocer el español. Afortunadamente, me he sentido integrado siempre, aunque haya alguna mirada o algún gesto que no me guste, pero prefiero no hacerles caso”. Además, Babacar Seck comentaba que “el kárate me ha enseñado muchos valores, entre otros el respeto”.

Asimismo, el karateka afirmaba lo siguiente: “Cuando fui el verano pasado a Dakar, llevé mi chándal de la Selección Española, y la gente me miraba con admiración. La verdad es que para ellos soy un ejemplo. Aunque para mí, el verdadero ejemplo es mi padre, que llegó en patera”.

Finalmente, concluía “es un gran orgullo que vean a un negro con el equipo nacional. Si yo pude, ellos también pueden. Voy a hace todo lo posible para que lleguen más y, afortunadamente, las cosas están cambiando”.