La historia de Sebas hoy sería muy distinta si las cosas hubieran ocurrido de otra manera aquel día del mes de mayo de 1983. Debió haber sido un día más, un día en el que él, a sus 20 años, volviera a casa como tantas veces después de una noche de fiesta. Primero estuvieron bebiendo en Sitges y después se marcharon hasta Barcelona para ir a una discoteca, la Up&Down. De vuelta a casa, su amigo, bebido, se puso al volante del coche en el que Sebas prefirió echar una cabezada en el asiento de atrás, donde viajaba sin cinturón. De repente, el ruido del frenazo lo despertó: el coche se había salido en una curva. Aquel día comenzó su vida en silla de ruedas. Ya han pasado 35 años.

“Era una noche más de fiesta, estábamos en una discoteca con amigos, habíamos bebido mucho, eran las seis y pico de la mañana cuando los porteros nos invitan a abandonar el local, salimos y comenté con mi amigo que nos podíamos quedar a dormir en Barcelona o en el coche, pero él prefirió ir a Sitges y yo no opuse gran resistencia”, cuenta Sebas Lorente en una entrevista en 'La Noche de COPE'. Él iba dormido en el asiento de atrás, cuando se despertó por el frenazo: “Cuando estás dormido pierdes la noción del tiempo y yo recuerdo que me desperté por el ruido del frenazo y debieron pasar tres segundos hasta que el coche impactó contra un árbol y me pasaron muchas cosas por la cabeza”. “Sentía muchísimo dolor, un dolor que no había sentido nunca antes y no sabía en qué parte exactamente”, relata Lorente. “En mi ingenuidad pensaba que me había roto las piernas, deseché enseguida la idea de que me hubiera quedado paralítico” y añade: “Desde aquel momento no he vuelto a andar”.