El hombre paga la hipoteca; la mujer cuida a los hijos con su nueva pareja. ¿Qué dice la justicia?

Esta historia surge a raíz de la demanda de un ex marido de Valladolid cuando se divorció de su mujer. Ella se quedó con la custodia de los hijos y con la que había sido la vivienda familiar. Pasó el tiempo y la mujer encontró una nueva pareja y ésta comenzó a vivir en la casa.

El ex marido, que pagaba la hipoteca de la vivienda más su alquiler más la pensión de alimentos por los niños, recurrió a la justicia que le ha terminando dando la razón. Dice el Tribunal Supremo que “el derecho a vivir en la vivienda familiar se mantiene en tanto que se conserve el carácter familiar. La entrada de una tercera persona en el piso significa que se pierde esa naturaleza de vivienda familiar porque la casa sirve ahora a una familia completamente diferente a la que en su día se divorció”.

El Tribunal Supremo argumenta en su sentencia que “el interés de los menores no puede desvincularse absolutamente del interés de sus progenitores cuando es posible conciliarlos”. Conciliación como por ejemplo que la nueva pareja compre su parte al progenitor que ya no vive en la casa. Una solución fácil de decir, pero difícil de hacer porque en muchas ocasiones la nueva pareja no dispone de los medios suficientes para poder hacer ese desembolso. Y por otro lado está el hombre divorciado, que tiene que volver a casa de sus padres porque el sueldo no le da para pagar un alquiler más el que está pagando de la casa en la que viven sus hijos y la pensión alimenticia.

Para hablar sobre esta historia tenemos a Itziar Curiel, abogada de la mujer divorciada que se ha perdido su casa por rehacer su vida y a Felipe Mateo, abogado del ex marido al que la justicia le ha dado la razón.

La primera pregunta de Adolfo Arjona en 'La Noche de COPE' ha sido clara: ¿es justo que el ex marido pague la hipoteca de la vivienda familiar donde residen sus hijos, su ex mujer y la pareja de ésta? Itziar Curiel le contesta que “lo que es justo que el padres de los hijos contribuya al sostenimiento y les proporcione habitación a los hijos, ya sea mediante el pago de la mitad de la hipoteca de la vivienda que adquirió el matrimonio o ya sea contribuyendo con el pago del alquiler”.

Le formula la misma pregunta a Felipe Mateo: ¿es justo que una mujer divorciada que tiene sus hijos a su cargo no puede rehacer su vida sentimental y convivir con otro hombre? Y el abogado le dice que “lo que sí es cierto es que el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre una cuestión en la que nunca antes lo había hecho y ha tomado una decisión que en mi opinión es justa, ha aplicado el sentido común”.

“Si yo mañana me divorcio mi ex mujer no tiene obligación de mantener a mi novia ni yo tengo obligación de mantener a su novio”, ha declarado Felipe Mateo.

La abogada Curiel dice de las afirmaciones de Mateo que “no estoy de acuerdo con que se diga que una mujer esté manteniendo a su pareja. De hecho el artículo 1.362 del Código Civil dice expresamente que no se puede obligar a la pareja de una mujer separada a mantener a los hijos de otro hombre”.