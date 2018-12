“Mi hija nos preguntó por qué ella no ha podido caminar nunca”

Tiempo de lectura: 2



Raquel tiene 20 años. Vino al mundo en un parto que no fue fácil. Cuando sus padres, Ramón y Raquel, comenzaron la nueva vida con la niña en casa, no tardaron en darse cuenta de que la pequeña hacía movimientos extraños... percibían cosas que les hacía ponerse en lo peor. Después de consultar con distintos médicos y someter a la niña a diversas pruebas, el resultado fue demoledor: la pequeña Raquel sufría parálisis cerebral. Pero lejos de derrumbarse, sus padres buscaron cómo ayudarla. Se marcharon hasta Polonia para que allí recibiera un tratamiento diseñado para niños con su misma dolencia. Le fue muy bien y decidieron traer esa terapia a España. Nacía entonces la Fundación NIPACE de niños con parálisis cerebral, en la que hoy trabajan más de 40 fisioterapeutas, que atienden anualmente a 400 niños.

Ramón Rebollo le contaba a Adolfo Arjona en 'La Noche de COPE' que cuando su hija era bebé, había movimientos que les hacían sospechar: “Ante esos movimientos raros empezamos a visitar médicos en Guadalajara, en Madrid, cada vez más especializados, los electrocardiogramas no revelaban ningún daño cerebral, daban todo con normalidad, hasta que hubo un médico en Madrid que dijo que había que hacer un TAC y este neurólogo concluyó que había un daño cerebral que comunmente se llama parálisis cerebral”. Para entonces, la pequeña Raquel tenía seis meses.

Este padre explica que una noticia así “es muy difícil de asimilar porque el neurólogo tampoco nos dijo qué podíamos hacer ni el alcance de esa parálisis cerebral, nos dijo que a lo mejor la niña no iba a poder caminar nunca, que no iba a ver, que no iba a oír... que todas esas cosas podían ocurrir”. “Mi hija es una chica feliz que nos hace felices a los demás, en su grado charla con nosotros y participa en la familia; ella sabe lo que tiene”. Relata que en una ocasión Raquel le preguntó a sus padres por qué ella nunca ha podido caminar, como sí hacen sus hermanos; sus padres le explicaron que es por la parálisis cerebral que le impide hacer esos movimientos. “Parece que se calma y que se queda convencida, pero no sé lo que ella misma llegará a pensar por dentro”, cuenta el padre de esta joven.