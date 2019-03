Hermana de víctima de accidente de tráfico: "Las víctimas de la violencia vial no tenemos apoyo"

Tiempo de lectura: 3



Imagínate salir un día de casa, has quedado con amigos, vas a coger el autobús o a lo mejor, tienes tiempo y prefieres ir andando a donde has quedado, te despides de las personas que dejas en casa, sales por la puerta, pero nunca más vuelves a entrar por ella…

No volver a casa nunca por que un conductor que se pasaba de velocidad, que había bebido o que se había drogado, simplemente, se cruza por tu camino. Sin tu hacer nada, sin que te dé tiempo a hacer nada. Los familiares de las víctimas, llevan meses clamando por una ley justa para estos casos. Familiares como los de Iván, como los de Paula, atropellada mientras volvía a casa con amigos por un conductor con carnet falso y que había bebido, o los de Juan, Alberto, Vanesa, Ana o Daniel…

Ellos ya no podrán luchar por sus intereses y tiene que ser el dolor de los familiares los que pidan penas más duras para los responsables.

En 2018, 135 personas fueron atropelladas de forma mortal en la carretera, un 48% más que el año anterior. Si miramos a los ingresos hospitalarios, 4.500 personas fueron ingresadas en el hospital por siniestros en la carretera.

Una de las definiciones que da la RAE para el término “accidente” es un suceso casual que altera el orden natural de las cosas. Los que tienen la suerte de salir vivos de un suceso así, tienen que rehacer sus vidas ya que el futuro que les esperaba, en nada se parece a lo que ahora ven en el horizonte.

Cuando un coche acaba de esta manera tan brutal con la vida de alguien, no solo muere la persona que conduce, hay una parte de la familia que también fallece en esa carretera…

En la tarde de ayer, hace unas horas para ser exactos, cinco de las familias que acabas de escucha han entregado más de 102.000 firmas en el Parlamento Europeo de Bruselas para endurecer las penas en caso de un único fallecido en un siniestro, las penas actualmente van de 1-4 años de cárcel.

En unos minutos hablaremos con Laura, la hermana de Ana, que fue embestida por un vehículo cuando salía de trabajar y se disponía a volver a casa, el conductor del coche que la embistió, triplicaba la tasa de alcohol permitida.

Ana tenía 37 años, era madre de una niña de 3 y el 13 de junio de 2018, la vida se truncó en el kilómetro 4 de la carretera de El Escorial. Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol permitida, embistió al vehículo de Ana con ella dentro. Cuando llegaron los sanitarios, no pudieron hacer más que confirmar el fallecimiento, mientras, en la familia de Ana, se abría una herida que nunca más se volverá a cerrar. Una herida en la vida de su hija a la que ya no verá graduarse en el colegio, en la vida de su marido que ya no la verá al despertarse por la mañana y en la vida de su hermana Laura, que ha tenido el detalle de atendernos en 'La Noche'.

“Uno nunca está preparado para recibir una noticia así. Cuando me enteré se me cae el mundo encima, pensé en mis padres, en su hija y no me lo podía creer”, relata Laura.

"No te preocupes que mañana hablamos... y nunca más lo hicimos", fueron las últimas palabras que se dijeron las hermanas antes del siniestro.

“Las víctimas de violencia vial no tenemos apoyo”, denuncia. “Hemos aprendido a sobrevivir en el día a día. No te haces a la nueva vida. Hay fechas muy complicadas: los cumpleaños de su hija y su pareja; los primeros Reyes Magos sin ella...".

“La muerte de mi hermana no fue un accidente, era totalmente evitable. Los accidentes son fruto de la casualidad. Si alguien se monta en el coche borracho sabe que puede pasar esto, no es un accidente fortuito. Esto es un siniestro vial”, concluye Laura.