“Esta enfermedad no me va a llevar por delante”

Tiempo de lectura: 1



Es una enfermedad hereditaria, rara, degenerativa e incurable. Álvaro es un chico con vitalidad, que se cuida y es real, tan real como la enfermedad que sufre, la fibrosis quística. Hace diez años se llevó la vida de su hermano, y hoy, Álvaro Abellán lucha cada día por no rendirse.

Ese golpe le hizo fuerte para abrir los ojos y luchar contra la enfermedad. Auqnue hace unos años no quería hablar sobre el tema, ahora se siente preparado para motivar y ayudar a los demás a que también luchen. “Ha sido un proceso que me ha llevado un tiempo, en momento de bajón, recordar a mi hermano me da mucha fuerza y energía”.

El joven veinteañero ha sabido sacar lo positivo de lo las situaciones negativas y asegura que la enfermedad no se lo va a llevar por delante. Esta es una de las razones por las que abrió una cuenta de Instagram para contar su historia a través de las redes. Con el hashtag #LaFibrosisQuísticaEstáDeModa motiva a su seguidores y así “anima a otras personas que están pasando por lo mismo, aunque recibo mensajes que me motivan mucho”, cuenta Álvaro.

“Me cansa todos los días estar tomando medicación, es un poco complicado llevar una vida normal”, explica sobre esta difícil enfermedad, que afecta al aparato digestivo, respiratorio y reproductor, es dura de llevar.

Sin embargo, uno de los pilares de su vida es el deporte, al que considera “muy necesario” y entrena varias horas al día, además de hacer tratamientos de fisioterapia, que le ayudan a mejorar su calidad de vida.