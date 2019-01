Era agricultor y ganadero en Venezuela y el chavismo le ha quitado su medio de vida

Tiempo de lectura: 1



Esta es la historia de un agricultor canario de La Gomera, Alexander Rodríguez, cuyos padres emigraron a Venezuela en busca de un futuro mejor tras la Segunda Guerra Mundial. Ahora todo ha cambiado.

La llegada de Hugo Chávez provocó que se empezasen a expropiar las mejores tierras, las cuales se calcula que eran de extranjeros en un 70%.

Con mucho esfuerzo la familia Rodríguez consiguió tener sus propias tierras y su propio ganado, la desarrollaron y la acondicionaron para que pudiera producir al máximo. En estas tierras de más de 600 hectáreas cultivaban arroz o girasoles y tenían ganado como vacas o toros. Pero en los últimos años están siendo acosados y perseguidos por las autoridades venezolanas, que están intentando expropiar sus tierras.

“Nos dicen que ya hemos estado 30 años, que ahora les toca a ellos cultivar la tierra”, denuncia Rodríguez. “No nos han dado razones oficiales para expropiar las tierras, el Estado en vez de apoyarme, hace la vista gorda”.

El agricultor critica que ha denunciado la situación pero no ha obtenido una respuesta. “Los invasores me han robado ganado y se lo han comido, y son apoyados por los cuerpos policiales de Venezuela”. La difícil situación no le permite vivir ni pensar más allá que en el “día a día”, pero tiene negativas expectativas sobre el futuro del país. “La producción ha caído totalmente y en el futuro no se va a producir nada. Venezuela es un desastre, no hay dinero”.

Incluso ha llegado a temer por su vida, ya que ha sufrido amenazas de muerte, agresiones y hasta le dispararon. Razones por las cuales tuvo que sacar a su familia de Venezuela y ahora sueña con reunirse con sus hijos. “Mi idea es reunirme con mis hijos en España, porque es insoportable la situación que estamos viviendo aquí”.