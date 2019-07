Discriminación en un campamento infantil

Estamos en pleno verano y con él, llega el momento de los campamentos ¿Fuiste de campamento cuando eras niño? Si es que sí, probablemente lo asocies con ocio, diversión, amigos de esos a los que cuesta decir adiós cuando se acaba, y monitores que se convierten en hermanos mayores. En definitiva, recuerdos positivos. Algo de lo que se ha privado a Inés, una niña madrileña de once años, que fue invitada a abandonar el campamento de inglés “Kids Aldeaduero” en Salamanca en su primer día. Inés no se había portado mal, tampoco se había peleado con nadie, ni tan siquiera quería volver a casa. Dos compañeras de habitación, niñas como ella, no querían dormir con ella porque tiene discapacidad intelectual.

En España, ha habido, sin duda, avances importantes en el cumplimiento de los derechos de la infancia con discapacidad y en la construcción de una sociedad inclusiva. Sin embargo, aún nos queda mucho camino por recorrer. Según los últimos datos, las personas con discapacidad suponen el 8,5% de la población, ¿parece poco verdad? Pues bien, son 4 millones de personas que forman parte de nuestra sociedad y es nuestro deber que estén igual de integrados que el resto

Según la organización UNICEF, los niños con discapacidad son muy vulnerables en nuestra sociedad, una sociedad que les margina y les pone trabas para acceder en igualdad de oportunidades al ejercicio de sus derechos. Entre ellos, jugar y disfrutar del ocio, que era lo que quería hacer Inés este verano.

La Noche de COPE ha querido acoger los testimonios de aquellos que se han visto expuestos a cualquier tipo de discriminación y a sus familiares. En un primer lugar, Carolina Gómez, la madre de Inés ha explicado cómo fueron los adultos quienes contribuyeron principalmente a la expulsión de su hija: “ El responsable del campamento me dijo que las madres le habían transmitido que sus hijas durante todo el año están en un colegio de integración con niños con necesidades y que cuando llega el verano tienen todo el derecho del mundo a disfrutar de un campamento sin estos niños.”