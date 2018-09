El día en el que maestro de Leonardo da Vinci descubrió que era un genio

Tiempo de lectura: 1



Leonardo mantuvo siempre que “pobre discípulo era el que no dejaba atrás a su maestro”. Para uno de los mayores estudiosos de Leonardo, Walter Isaacson, “si Leonardo no hubiera pasado por ese taller, habría sido un notario más y no el genio universal que todos conocemos”. Leonardo se convirtió, posteriormente, en maestro independiente a los 20 años, aunque seguía yendo al taller de Verrocchio para trabajar con él.