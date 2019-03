David Civera: “Ha llegado el momento de pensar en mí”

Tiempo de lectura: 1



David Civera regresa con “Mundo diverso”, el anticipo de su nuevo EP 'Empatía' y repasa su trayectoria musical con Beatriz Pérez Otín. “Es una evolución. Después de tantos años, ha llegado el momento de pensar en mi y pensar en qué quiero ofrecer a través de mi música”.

"Hay que mandar un mensaje de valores y de diversidad. “Mundo diverso” habla de ese mundo ideal que podemos construir nosotros", comenta el cantante, que además asegura que se siente liberado. "Se dice que a los 40 años los hombres sufrimos una depresión, pero yo he sufrido una liberación, me he olvidado de lo que todo el mundo me dice que tengo que hacer y he pensado qué quiero hacer. Me he liberado porque tenía que usar la música desde el corazón".

Ahora David Civera vive en Teruel con su familia,a migos y sus dos hijos. "Mis hijos me han devuelto a ese niño que fui", por eso quiere usar su música para educarles y mandarles mensajes de los que puedan aprender.

Orgulloso de que sus fans hayan evolucionado y madurado a la vez que él, les manda un mensaje claro. "Necesitamos escuchar, reflexionar y relajarnos. Y todo eso lo intento expresar con mi nueva música".

Compuesto por cinco temas, el nuevo EP estará disponible a partir del próximo 12 de abril. “Gira en torno a motivación y hacer feliz al prójimo”, concluye el artista.