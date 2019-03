Coti: "Cumplí mi sueño actuando en el mejor teatro del mundo"

Tiempo de lectura: 1



Lo que has oído es Días, el tema con el que COTI abre el concierto en el teatro Colón de Buenos Aires junto a la banda Los brillantes. Para que se entienda el contexto: tocar en el Colón es como hacerlo en un gran teatro español, como el Real... De aquella noche salió un disco que este cantante argentino está presentando ahora en España. Roberto Fidel Ernesto Sorokin, más conocido como COTI, habla con Beatríz Pérez Otín en 'La Noche'.

“Nunca soñé con poder tocar en el Colón y hasta que no vi la primera entrada impresa, casi me desmayo”, cuenta emocionado. “El Colón es el símbolo de lo máximo”.

Sobre el papel de las redes sociales opina que “tienen un papel muy interesante. Instagram es la más real en mi opinión, Twitter me parece que está un poco contaminado. Es un canal muy interesante para comunicarme con seguidores y podemos mostrar lo que hacemos. No me interesa mostrar mi vida privada sino mis viajes, mis entrevistas o mis giras”.

Como solista le llegó el éxito con canciones como 'Nada de esto fue un error' o 'Antes que ver el Sol', sobre esta última precisamente se refiere que "hay chicos que cantan 'Antes que ver el Sol' y no habían nacido cuando la escribí".

Ahora el artista Coti está de gira por nuestro país presentando su nuevo disco y pasará por distintas ciudades de España y las entradas ya están agotadas.