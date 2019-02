Cómo revitalizar nuestra relación cuando pensamos que ya está acabada

Tiempo de lectura: 2



¿Cuánto dura la pasión en una relación?, ¿cuándo se termina ese estado de enamoramiento y a causa de qué? Seguro que alguna vez te has hecho alguna de estas preguntas. Pero tranquilo, no eres el único. De hecho, incluso la medicina se ha preocupado por esto. Eso sí, sin extraer resultados demasiado concluyentes, Así que lo único que podemos decirte es que la rutina y la monotonía en una pareja son el primer paso hacia esa pérdida de ilusión.

La moderadora y asesora familiar, Sara Pérez-Tomé, ha pasado por La Noche de COPE para explicar que “si nos los cuestionamos a tiempo no es preocupante. El problema es que solemos ir dejándolo, y después es irreparable para la relación”. Asimismo, añadía que “es lógico que cada 5-7 años haya una crisis de pareja, pero suelen ser crisis de acoplamiento, no de amor. Esto nos dice que la pareja está viva. Es muchísimo peor aquellas parejas que ya ni siquiera discuten porque saben que no servirá para nada”.

Estos momentos pueden llegar por motivos muy variados, desde una infidelidad o un distanciamiento por problemas de algunos de los miembros. “Para solucionarlo, debemos dejar de ser tan predecibles, para que la relación salga así de la rutina”, comentaba Sara Pérez-Tomé.

Asimismo, Sara Pérez propone tres medidas para mejorar la salud de nuestras relaciones. “Yo propongo un minuto de oro al día, en el que le demostremos lo que lo queremos con un mensaje, por ejemplo. Después, también está la cita de oro a la semana, para aprender a adaptarnos a los planes que gustan a uno de los miembros. Y un fin de semana de oro al año, pero eso no servirá de nada si el resto del año no nos comunicamos bien”.

“Todos estamos en permanente cambio, y las relaciones no podían ser menos. Debemos huir del pensamiento fijo y de que nada puede cambiar. Hay que aportar un pensamiento de crecimiento para que haya química en la relación y se enriquezca constantemente”, contaba, por otra parte, la asesora familiar.

Aunque hay quien hace una especie de pacto de convivencia, que es como estar separados, pero viviendo juntos, algo que acaba desembocando en problemas emocionales realmente graves.

“Tenemos que abrazarnos al reencontrarnos cada día. Es una suerte compartir tiempo con nuestra pareja. Eso es química real, y no debemos dejar que se tape por la incomunicación, que es el gran fracaso de la pareja. Debemos ser conscientes también de que discutir es bueno, pelear no, porque eso es quedar por encima el uno del otro”, concluía Sara Pérez-Tomé.