Cómo nos espían a través del móvil y cómo evitarlo

Abrimos nuestro correo electrónico o las redes sociales y aparece publicidad de productos que nos interesan, de cosas que hemos buscado recientemente, ¿cómo es posible? ¿de verdad nos están espiando? Puede que estés viviendo tu particular 'Show de Truman'.

Cada vez se acepta más la opción de acceder al micrófono de las aplicaciones que descargas, permitiendo que puedan escuchar lo que decimos si tenemos el teléfono cerca.

Carles Garrigues, profesor de los estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universidad Oberta de Cataluña cuenta en 'La Noche de COPE' lo que está ocurriendo con este controvertido tema. “Hay gente que ha denunciado en redes sociales que ellos nunca habían buscado nada relacionado con un tema en Internet, pero habían hablado de ello y justo les aparece un anuncio sobre esa cuestión en concreto”.

“No se ha podido demostrar que las aplicaciones escuchen nuestras conversaciones pero debemos ser cautos y tener en cuenta que técnicamente es posible que lo estén haciendo. Y no es ni legal ni ético, ya que requiere el consentimiento del usuario y no deberían usar tu información con fines que no has aceptado. Por ejemplo, si aceptas que una aplicación acceda al micrófono, lo aceptas por la finalidad que has descargado, pero no para que te graben las conversaciones que tienen con otras personas”, explica Garrigues.

Las primeras alarmas acerca de este asunto llegaron con Facebook hace un par de años pero el profesor destaca que las tecnologías están avanzando demasiado rápido. “Empresas como Facebook o Google afirman que utilizarán nuestros datos y a pesar de esto, seguimos dando nuestro permiso. Este es el hecho y es legitimo, pero aunque ellos puedan acceder a nuestros datos porque con eso hacen su negocio y ganan dinero, tenemos que saber que eso afecta a nuestra privacidad y no podemos compartir cualquier cosa, porque pueden usar esa información para dársela a otras empresas y que nos conozcan mejor, lo que puede afectar a nuestra vida”.

Además, advierte que esto es un problema especialmente con la gente joven. “No son conscientes de que lo que publican puede afectar a su futuro”. Y asegura que todavía queda un largo camino por recorrer. “Cada vez hay más debate social, cada vez se habla más de este tema y la gente está mas concienciada, pero todavía queda mucho para que la gente aprenda y sea mas consciente de que se está haciendo uso de su vida privada, pero podemos aceptarlo o no. En Internet estamos pagando el precio de nuestra privacidad”.