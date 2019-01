¿Cómo evitar que nuestros hijos se acerquen al alcohol?

El intervencionista familiar de ‘La Noche de COPE’, Pedro García Aguado, nos explica cómo prevenir que los menores no entren en contacto con el alcohol.

El intervencionista familiar de ‘La Noche de COPE’, Pedro García Aguado, sigue enseñándonos cómo aprender a educar a nuestros hijos. En esta ocasión, nos explica cómo prevenir que los menores no entren en contacto con el alcohol.

“Esta sustancia, aunque esté socialmente aceptada, es una droga según la definición de la Organización Mundial de la Salud. Así que hay que ser muy prudentes con ella, lo que no implica demonizarla”, empezaba afirmando Pedro García Aguado.

Sin embargo, es cierto que hay algunas familias en las que, erróneamente, dan a probar el alcohol a sus hijos incluso cuando son pequeños. Sobre esto, Aguado afirmaba: “Hay que decir también que a todo el mundo no le sienta igual el alcohol. En Cataluña, a veces, se mojan los chupetes en cava. No hay que demonizar, sólo hay que tener en cuenta que los cerebros no están preparados. Los médicos ya dicen que la edad mínima para consumirlo son los 18, porque el cerebro ya está formado, y como máximo los 21”.

Otro momento clave es cuando los padres beben delante de sus hijos, que están ya en una edad en la que empiezan a juguetear con esta sustancia. “Habría que hablarlo con normalidad. Contarles que tenemos que cumplir la ley y que hay una edad legal para beber alcohol. Como padres tenemos que decirles que nosotros empezamos a esa edad… y, sobre todo, cuidado con las ingestas desproporcionadas, porque ese ejemplo sería muy perjudicial”, contaba Aguado.

Lamentablemente en España, la edad de iniciación al alcohol es muy precoz; ronda en algunos casos los 13 años. Para prevenir esto, “podemos fomentar fiestas sin alcohol, explicarles que no es necesario depender de él. Además, hay que estar pendientes de ellos, con quién van, y cómo llegan, en qué circunstancias, para que no nos pille de improviso”.

Si después de esto, nuestros hijos entran en el mundo del alcohol siendo menores de edad, habría que actuar de la siguiente manera, según Pedro García Aguado: “En ese caso, nos sentaríamos con ellos para explicarles nuestra posición como padres y contarles las consecuencias. Incluso, si es necesario, llevarles a un centro para que les expliquen los problemas y lo que acarrea el consumo de alcohol. Asimismo, tenemos que enseñarles a valorarse, quererse y respetarse, que no lo hagan por seguir lo que hacen los demás. Eso sí, tampoco debemos volvernos locos después de su primera borrachera. Ante todo, comunicación positiva”.