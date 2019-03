¿Y a ti... cómo se te daban las Matemáticas?

Tiempo de lectura: 1



Este jueves, 14 de marzo se celebra el Día del Número Pi, una jornada que sirve de excusa para reivindicar las matemáticas. Hay distintos actos por toda España para divulgar esta ciencia que a muchos se nos daba regular en el colegio.

Por ejemplo, en la Universidad de Granada se celebrará la próxima noche la gala del número Pi, en la Universidad Miguel Hernández de Elche van a intentar batir un récord Guinness: reproducir en galletas los 314 primeros dígitos del número Pi.

Esto es el presente, pero vamos a hablarte del futuro. Hablamos con Carla Balonga Villate. Tiene 12 años, estudia 1º de la ESO. Y es una crack de las mates. “Siempre me han gustado las matemáticas y me ayudan a entender la razón por la que pasan las cosas. He descubierto una gran pasión”.

Cada sábado, Carla va a la universidad a seguir aprendiendo matemáticas. “Somos muchos niños los que vamos porque las matemáticas son geniales”.

Las actividades de este Día del Número Pi la organizan, entre otras instituciones, la Real Sociedad Matemática Española. De ella forma parte el profesor de Matemática Aplicada de la Universidad Politécnica de Madrid, Fernando Blasco. “Es el tercer año que se celebra este día a lo grande”

“El Número Pi está en todo lo que manejamos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo con un vaso, si quieres saber el volumen de agua que cabe en un vaso puedes calcularlo con este número”, nos cuenta Blasco en 'La Noche de COPE'.

“Este día en la UPM vamos a hacer un concurso de recitar decimales de Pi. Hay gente que se sabe hasta ocho mil decimales, haremos experimentos de calcular Pi, construiremos un Pi gigante y haremos espectáculos de magia matemática”.

Y tú, ¿cómo vas a pasar el Día del Número Pi?