El cirujano español que opera en los países más pobres del mundo

Tiempo de lectura: 1



Nos situamos en Liberia, el quinto país más pobre del mundo. Concretamente en Ganta City, una ciudad que apenas tiene 40.000 habitantes. Allí está este invierno el doctor cirujano español César Ramírez. Hace unos años fundó su proyecto Bisturí Solidario porque “la medicina siempre debe ser solidaria”, dice Ramírez.

“Este proyecto surgió por amor y pasión a la medicina”, cuenta Ramírez. “Viajamos por el mundo y nos ponemos a disposición de las personas que lo necesitan, ya sea operar o solucionar problemas de salud”.

Aunque su actividad profesional está en Andalucía, el pasado otoño estuvo en Kenia y ahora, se encuentra en Liberia, un país próximo a Sierra Leona. “Hemos venido a hacer una campaña de colaboración con la Fundación Cirujano en Acción, con la que colaboramos en misiones por el mundo desde hace cinco años”. En concreto, ahora están operando de bocio, que provoca el aumento de la tiroide.

Trabajan de sol a sol y con el esfuerzo añadido de enseñar a los médicos locales para que puedan dar un paso adelante en su formación.

El cirujano se siente en la necesidad de ayudar. “Después de ver que las personas no tienen acceso básico a condiciones mínimas de salud, pues no tienes más remedio que atender la llamada de la profesión y de tu conciencia”. Y él no duda en que todos podemos colaborar: “si puedes, tienes que hacer el esfuerzo de venir a ayudar”.