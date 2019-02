El barbero malagueño que triunfa en Youtube y tiene millones de visitas

Tiempo de lectura: 2



Solamente tiene 22 años y Pablo Montañéz 'Monty' se puede decir que es uno de los barberos españoles más influyentes en Youtube. En apenas de dos años ya acumula más de 140.000 seguidores en esta plataforma, en la que triunfa por dar consejos sobre estilos para peinarnos, cortes de pelo o usar gomina.

“La idea de abrir un canal surgió porque siempre me gustó Youtube y probé a grabar vídeos con mi afición por la peluquería, y con el objetivo de ayudar a la gente”, explica el malagueño en 'La Noche de COPE', al que todavía le sorprende el gran éxito que está teniendo. “Para nada me esperaba este éxito, soy un chico normal al que le gusta editar vídeos y la peluquería”.

Ya cuenta con vídeos que tienen más de dos millones de visitas en Youtube y para él, la clave es hacer lo que le gusta, siempre acompañado del humor. “A la gente le gusta porque además de los consejos muestro como soy y lo hago con humor, le hablo a la cámara como si fuese una amiga mía. Los vídeos los grabo con mis colegas, siempre estamos motivadísimos y espero hacerle pasar un buen rato a la gente y que aprendan”.

Sobre la forma de ganar dinero de una plataforma como Youtube, 'Monty' se refiere a que gran parte de sus ingresos se producen colaborando con otras marcas. “Hay marcas que me piden que enseñe sus productos, pero suelo hacer colaboraciones con las que más me gustan y me sirven”.

“Veo muy pocos vídeos de belleza masculina, todos mis contenidos los saco de cosas que he yo he aprendido o trucos que me funcionan”. Y añade que los seguidores que se pasan por su peluquería en Málaga, se sorprenden de que sea una persona tan cercana. “Muchos seguidores me preguntan por mi peluquería y la gente se sorprende al conocerme y me dice que soy igual que en los vídeos. Me considero muy cercano y me encanta hablar con la gente y conocer a mis followers”.

Su canal ha cruzado nuestras fronteras y gran parte de sus seguidores son de países como México o Argentina, porque según nos cuenta “son la gente que más vídeos busca sobre belleza masculina”.