El aventurero español que quiere ser el más joven en dar la vuelta al mundo

El sueño de algunas personas es dar la vuelta al mundo. Para la gran mayoría es solamente un sueño porque piensan que son demasiado jóvenes, demasiado mayores o no tienen dinero. Sin embargo, hay un español que se ha propuesto batir el récord Guinness de ser la persona más joven en recorrer todos los lugares de la Tierra. Se llama Óscar Herrero, tiene 23 años y espera visitar 193 países. Una aventura de páginas en blanco en la que puede pasar de todo, con la única certeza de que el camino empezó en Portugal y acabará en un futuro, sin fecha todavía, en Chile.

Además, este proyecto llamado “Expedición Sin Fronteras”, no solo sirve para que Óscar cumpla su sueño de recorrer el mundo, sino que tiene fines solidarios, ya que parte del dinero que recauda en el viaje va destinado a su proyecto solidario. "Mis padres no entienden esta locura, pero les encanta la misión solidaria de este viaje".

“Ahora mismo estoy en Kazajistán, es la mitad de mi viaje. Ya he visitado 81 países y todavía me quedan dos años más de viaje”, cuenta Óscar en 'La Noche de COPE'. “Quiero aprovechar el máximo de tiempo posible para visitar y conocer los lugares en los que estoy”.

Y asegura que “tenemos mucha suerte de vivir en un país como España. Mi objetivo con el proyecto es darle un punto de vista distinto para que la gente conociera lugares que no se suelen visitar, los conflictos que hay en esos lugares, quiero lanzar un mensaje y aportar mi granito de arena”.

Aunque eche de menos su casa, este joven aventurero de momento no se plantea volver a España. “No he vuelto a casa ni tengo pensado hacerlo, si fuese a casa lo haría todo más difícil porque me entrarían ganas de quedarme, mi madre sabe convencerme. Echo de menos a mi familia pero estoy disfrutando del momento, sé que este es mi momento”, explica.

Los lugares que más le han sorprendido de los que ha visitado hasta ahora, son Bangladesh y Filipinas. “Me impresionaron bastante. Me perdí en suburbios en los que había mucha pobreza, sin ninguna esperanza de prosperar. Hay familias que incluso viven en montones de basura”.

Óscar quiere sacar el lado positivo de su viaje y nos recuerda que somos más parecidos de lo que pensamos. “Mi consejo para viajar es simplemente perder el miedo. La gente en general es buena y te ayudan. Da igual la cultura o la religión, al final haces amigos de todos los colores, de todas las ideas, de todos los lugares. La gente son personas y nos parecemos más de lo que creemos”, concluye.