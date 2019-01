'Atlántico' el nuevo disco del cantante italiano Marco Mengoni

Tiempo de lectura: 1



La irrupción de Marco Mengoni en la escena musical internacional es innegable. Se trata de un cantante italiano que participó y quedó tercero en la 60 edición del Festival de San Remo, tres años después lo ganó, y en 2009 se hizo con la edición italiana de Factor X. Ahora presenta nuevo sencillo, cantado a dúo con Tom Walker, que pertenece a su nuevo álbum titulado genéricamente ‘Atlántico’.

En ‘La Noche de COPE’, Marco Mengoni contaba que “el título se debe a que el océano no tiene muros, tampoco culturales, y viajando me he dado cuenta que se puede aprender mucho, musicalmente hablando, de todos los lugares bañados por el Atlántico”.

El denominador común ha sido ese océano que separa Europa de América y que Marco ha cruzado en múltiples ocasiones en un período de más de un año. Como resultado un disco ecléctico, el más internacional, el que contiene una mayor apertura a nuevos sonidos y donde tienen cabida colaboraciones e invitados como el escocés Tom Walker en ‘Hola’.

Sobre su manera de ser, Mengoni explicaba que “era un chico tímido, pensaba que no podía subirme a un escenario. Sin embargo, cuando lo hice, comprobé mi potencia encima de él”.

El artista ha progresado muchísimo en los últimos 10 años, cuando empezó a darse a conocer. “Veo que mis compañeros hacen trabajos muy distintos, no soy el único. Todos cambiamos; mi música ha madurado en estos años, inevitablemente”.

Esta madurez se traduce en una fusión de estilos. Además, el cantante italiano relataba ‘En La Noche de COPE’ que “para este disco ha sido importante rodearme de artistas increíbles. La parte española y latina viene, sobre todo, por parte de ellos”.

Las actuaciones de Marco comenzarán en España el 17 de abril en la discoteca Joy Eslava.