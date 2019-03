Arjona da la bienvenida a Beatriz Pérez Otín a las noches de COPE: "Te deseo lo mejor"

Tiempo de lectura: 1



Este lunes, Arjona ha explicado su ausencia en estos tres meses. "Cualquier programa de radio no comienza cuando tú conectas el receptor. Comienza muchas horas antes y me dicen que eso es incompatible con mi espalda. Durante mucho tiempo voy a necesitar precaución y también mimo. En este contexto, que parece distópico, la dirección de COPE me ha propuesto hacerme cargo de la gestión en Andalucía. Pero me quedaré a cargo de "La Noche" de COPE del domingo al lunes. Así que cada semana tendremos una cita", ha dicho.

Después, ha presentado a la audiencia a Beatriz Pérez Otín. La periodista está "feliz" pero señala que Arjona le ha puesto "el listón muy alto". "Hace años estuve en CADENA100 trabajando de noche y hablando con los oyentes de la noche. Son, sin duda, los oyentes más especiales", ha dicho. Beatriz Pérez Otín todavía no sabe cómo va a compaginar su nuevo turno de trabajo con su vida como madre. "No sé cómo voy a llevar el cambio de rutina. No lo tengo aún claro. Yo tengo una niña y la quiero llevar al colegio...", ha dicho. Al respecto, Arjona le ha recomendado "dormir ocho horas del tirón y no resistirse al horario".

Pérez Otín quiere crear "una atmósfera de continuidad con el oyente". Cuando pensamos qué queremos contarle al oyente, nos hacemos una idea de quién nos escucha. Y al final nuestra objetivo es hacerle la vida más llevadera o divertida", ha dicho. Arjona le ha deseado toda la suerte: "Ojalá que los oyentes te tengan el mismo cariño que me han tenido a mí"