El apellido del asesino

Desirée tenía apenas 19 años cuando se enamoró de José Manuel. La diferencia de edad entre ellos, 28 años, no le importaba. José Manuel era un hombre que la adoraba, siempre quería estar con ella, todas las horas le parecían pocas. Desireé pensaba que aquel hombre estaba locamente enamorado de ella, hasta que las cosas, poco a poco, fueron cambiando. El control que José Manuel ejercía sobre cada movimiento, cada conversación o cada mensaje que recibía Desireé llegó a ser asfixiante. Llegaron los gritos, los insultos y los golpes... y Desireé decidió abandonarlo. Su relación se reduciría a entregar o recoger a su hijo.

El 13 de julio de 2006, Desireé fue a la vivienda de José Manuel, en el barrio gijonés de Portuarios, para recoger al pequeño. Aquel fue el último día de su vida: el hombre que decía amarla tanto, la cosió a puñaladas. También agredió a su propio hijo, al que dio por muerto en la cuna. Ese niño, que hoy tiene casi 15 años, sigue bajo la patria potestad del agresor, algo que ha descubierto al iniciar los trámites para quitarse su apellido.

La madre de la víctima, Loli Prieto, ha pasado por 'La Noche de COPE'. El asesino de su hija continúa en la cárcel, aunque fue condenado a una pena “que no cumplirá”, se lamenta la madre de la víctima. Sobre su nieto, Loli Prieto cuenta: “Es un chico feliz porque se crió en un ambiente sin odio”. La abuela explica que fue ella misma quien le contó que su madre fue asesinada por su padre: “Le conté que había tenido una enfermedad, hasta que un día, cuando tenía diez años, me preguntó y yo le dije la verdad; él me dijo que lo había engañado, pero que era comprensible, que cuando el día de mañana él tenga un niño no le va a decir que su abuela murió asesinada”.

Loli Prieto contaba en 'La Noche de COPE' que su nieto no tiene ninguna relación con su padre: “Ni quiere, nosotros nunca nos metimos en nada, y la decisión de cambiarse el apellido de su padre y ponerse el de su madre fue de él”.