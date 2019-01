Antonio Garrigues Walker, un halo de luz ante la incertidumbre

Tiempo de lectura: 2



El reputado jurista español Antonio Garrigues Walker (uno de los máximos exponentes del liberalismo político en nuestro país) ha querido abordar cómo se está desarrollando la sociedad y el mundo actualmente, y cuáles son los retos a los que se enfrenta. Para ello, ha publicado el libro ‘Manual para vivir en la era de la incertidumbre’ (Deusto), en el que trata de aportar luz y perspectiva a una cuestión sumamente trasversal y con muchísimas aristas.

“Notaba que estábamos entrando en una época en la que, con los populismos y las migraciones, las seguridades se ponían en cuestión. Entonces, pensé que merecía la pena investigar las causas de estas incertidumbres”, explicaba Garrigues Walker sobre el origen de este libro. Además, añadía “se puede convivir con estas dudas, mientras actuemos con ética”.

Ahora, con casi 85 años, Garrigues Walker se ha convertido en una voz autorizada para desgranar el funcionamiento de la sociedad y el mundo. Por ejemplo, sobre la política, Garrigues afirmaba lo siguiente: “Vivimos un momento fascinante, no hay un solo país occidental que no se haya visto afectado por los nuevos tiempos y la influencia del populismo. Esto es de analizar. Se requiere llegar a una conclusión: la culpa no es de los populistas, sino de los que han permitido, dejando de hacer sus labores, que ellos vuelvan a ascender”.

Además, en su entrevista en La Noche de COPE ha tratado temas como el futuro del capitalismo. Sobre esto, el intelectual español sostenía que “la libertad es un valor importante. Pero, en estos momentos, el modelo económico y político está en cuestión. Creo que saldremos de ésta, pero hay que trabajar en ello”. “España ha salido de la crisis económica, somos el país con mayor crecimiento en este sentido si lo comparamos con el resto de países cercanos”, apuntillaba Garrigues Walker.

España está apenas separada por 14 kilómetros de África. Sobre este continente, también ha querido pronunciarse el jurista: “España y Europa deben darse cuenta de su posición geográfica. Esto tiene muchos problemas, pero también muchas ventajas. No miramos hacia a África, su interés es muy reducido, y no nos damos cuenta de que ahí hay un problema. Los países ricos deben afrontar las desigualdades en el tercer mundo”.

En la última parte de esta entrevista, Antonio Garrigues Walker se ha referido a la revolución digital y a la educación. “La era digital no nos va a abandonar, tiene tanta importancia como la tuvo en su día la revolución industrial. Es necesario enfocar los estudios hacia la tecnología y sus consecuencias”.