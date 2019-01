Alba Carmona: “El nuevo disco me ha traído la ilusión de la primera vez”

Tiempo de lectura: 1



Hija de padres malagueños, por influencia de su madre, aficionada al flamenco, inicia su andadura en el baile flamenco, formándose en la Casa de Andalucía de Cerdanyola del Vallés. “Mi madre influyó positivamente en que me apasionara, desde muy pequeña, a la música y el flamenco. Ella, ahora, está más que encantada con que yo me haya dedicado a esto”, contaba Carmona. Pero cuando empezó compaginaba el baile con el aprendizaje del cante flamenco, trabajando como corista en varios grupos catalanes y ejerciendo de cantaora para baile en varios tablaos de la Ciudad Condal, entre ellos 'Tarantos' y 'El Carmen'. “Hay un vídeo mío bailando con 2 años, siempre me había gustado. Además, empecé a cantar en el coro rociero, conocí a gente y comencé a introducirme en esto en profundidad”, explicaba Alba Carmona.