Vicente Vallés: la razón por la que, gracias a su madre, comenzó a tener tanto interés por Estados Unidos

En medio del horror que se está viviendo en Ucrania y como si hubiera tenido una corazonada, el periodista Vicente Vallés, ha publicado su primera novela en la que el gran villano se llama Iván Karlov, un personaje que bien podría llamarse Vladimir Putin.



'Operación Kazán' es su primera novela y resulta que ha sido reconocida con el Premio Primavera 2022. Vallés ha reconocido en 'La Noche de Adolfo Arjona' que terminó de escribir el libro a finales de 2021 y “fue pura coincidencia que justo esté ocurriendo esto ahora entre Rusia y Ucrania”.



“Este libro es un gran homenaje a las historias de espías. He querido hacer una novela atractiva”, ha expresado el periodista.



'Operación Kazán' es una historia de espías: la candidata demócrata a la presidencia de EEUU es una espía rusa al servicio del malo de la novela que es Iván Karlov, un personaje que nos llega a recordar bastante a Vladimir Putin. “Algunos de los acontecimientos que cuento en el libro, yo los he cubierto e incluso he estado allí”, ha añadido el presentador del telediario nocturno de Antena 3.





¿Cuando escribe Vicente Vallés?



El periodista ha reconocido que ha tardado tanto en escribir tanto 'Operación Kazán' “por falta de tiempo. "He tardado 3 años en algo que podría haber hecho en un año. No dispongo de demasiado tiempo por mi trabajo”, ha revelado.





¿Cuál es el origen de su interés por Estados Unidos?



“Mi madre cuando era muy joven trabajó como empleada de hogar para una familia estadounidense. La enseñaron a hablar inglés y la trataron de maravilla. Yo quería ir a Estados Unidos con ellos y fui gracias a ellos. Me enseñaron muchas cosas y siempre les estaré agradecidos y por eso la dedicatoria del libro a Charlie”, ha precisado Vicente Vallés.