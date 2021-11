Las consecuencias que tendría para la humanidad si la Tierra dejase de rotar

Sabemos que no deja de girar. Que da vueltas y vueltas como si fuera una peonza. Siempre en el mismo sentido. Siempre alrededor del Sol. Además,la Tierra gira sobre sí misma continuamente. Nunca se detiene.

Los días existen gracias a que realiza una rotación completa sobre su eje cada 23 horas y 56 minutos. Su velocidad, aunque no notemos el movimiento, es de 1.667 kilómetros por hora en el ecuador. Si no sentimos el movimiento del planeta es porque nosotros nos movemos a la misma velocidad que él. Pero la Tierra no solo gira, también se tambalea. El mayor impacto es el “bamboleo de CHÁNDLER", un movimiento que puede desplazar el planeta hasta 9 metros. ¿Qué pasaría si de pronto, un buen día, la Tierra se detuviera?

MOVIMIENTO

Según Rafa Luque, doctor en Astrofísica por el Instituto de Astrofísica de Canarias y becado por la Fundación “La Caixa”, lo primero que habriá que saber es a que movimiento nos referimos, si al de rotación o al de traslación. 'Ninguno de estos dos movimientos, si se parasen, afectaría a que la Tierra cayese al espacio' asegura el doctor. 'Si la Tierra se parase de golpe en su rotación toda la vida se destruiría. La Tierra gira a una velocidad tremendamente alta sobre su eje y ese movimiento de rotación si parase de golpe, por la inercia, haría que las personas que estuvieramos en edificios chocasemos contra la pared, se provocasen terremotos, y todo lo que no estuviese ancladoen tierra firme se destruiría'.

MARES Y OCÉANOS

Todo lo que no estuviera anclado al suelo seguiría con el mismo movimiento anterior a la parada en seco. 'Esto pasaría con la atmósfera y con el agua de los mares y océanos' dice Rafa Luque. 'Lo que pasaría es que se producirían tsunamis de unas dimensiones escandalosas y además todo lo que no estuviera anclado se estrellaría contra todo lo que estuviera sujeto a tierra firme'.

VIDA TRAS LA PARADA

La vida en la Tierra después de un parada en seco sería imposible, porque el propio planeta podría destruirse por completo. 'Que el giro de la Tierra parase de golpe es muy improbable' asegura el doctor Luque. 'Para que la Tierra parase de golpe necesitaríamos un impacto de un meteorito que tuviese la misma energía con la que gira la Tierra, un meteoríto de miles de kilómetros que chocase contra la Tierra exactamente en la dirección opuesta al giro par que la frenara, pero este impacto ya destruiría el planeta'.