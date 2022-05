Ramón Risco, el científico que ha devuelto la vida a un gusano muerto: "La criopreservación es alcanzable"

Es la segunda oportunidad que muchos desean. Un nuevo paso hacia la inmortalidad. La nueva vida después de la muerte. En "La Noche de Adolfo Arjona" hablamos de la criopreservación.

Este proceso consiste en congelar un cadáver en cámaras frigoríficas a la espera de ser despertado. Los cuerpos se introducen en unas bañeras de nitrógeno líquido a temperaturas inferiores a los 130 grados centígrados y la sangre es sustituida por compuestos anticongelantes.

Según las estadísticas, en estos momentos hay más de 2.000 personas criogenizadas en el mundo. Una de ellas es una niña británica de 14 años. En el año 2015 le diagnosticaron un cáncer terminal. Sabía que iba a morir, así que redactó una carta a un juez. De su puño y letra, pedía una oportunidad para seguir viviendo en un futuro. En definitiva, pedía que su cuerpo fuera criopreservado tras su muerte. El juez autorizó a su madre a tener la última palabra. El cadáver de esta niña permanece hoy congelado a la espera de una segunda oportunidad.

Devolver un gusano a la vida

Aquí en España, Ramón Risco, es científico en la Universidad de Sevilla y realiza investigaciones con ingeniería en el tiempo. Ha conseguido devolver a la vida a un gusano microscópico. "Pudimos devolverlos a la vida después de haber sido criopreservados. Los gusanos estaban en fase adulta. El gusano estaba solidificado, a 196 grados bajo cero. Y se pregunta: Si en estos momentos es posible hacer trasplantes de órganos, ¿Por qué no es posible la criopreservación?"

Según le ha contado Ramón Risco a Adolfo Arjona, estos resultados se podrían extrapolar a un ser humano. No hay razones para pensar que no es posible. Se conocen los principios científicos, es cuestión de tiempo.

La cabeza, la parte más criopreservada

Pero los científicos advierten. Los efectos de la criopreservación pueden ser devastadores. Así de contundente se muestra Ramón Risco en la entrevista con Adolfo Arjona. Asegura que es importante "controlar cómo se lleva a cabo el enfriamiento y la transferencia de masa, es decir, cómo se introduce el anticongelante en el cuerpo. No se puede introducir a temperaturas muy altas, si no a temperaturas cada vez más bajas. De esta forma evitaremos que se forme hielo, que es nuestro mayor enemigo a la hora de criopreservar a un cuerpo".

En los centros de criopreservación hay cámaras frigoríficas donde solo hay una cabeza criopreservada. ¿Por qué ocurre esto? Porque el cerebro es un órgano y se encuentra en la cabeza. Los científicos ya estudian cómo se podría hacer un trasplante de cuerpo. "Se me ocurren dos posibilidades; un cuerpo biónico o un cuerpo biológico creado a partir de una clon de la misma persona. Es cierto que estos avances científicos pueden traer problemas éticos, pero no biológicos."

"La criopreservación será un hecho en un futuro. Igual que lo fueron volar o viajar a la Luna. Y al final lo conseguimos. Con la criopreservación ocurrira lo mismo porque científicamente es viable". Palabras rotundas. Contundentes. Las del hombre que ha conseguido devolver a un gusano a la vida. Y si lo hemos hecho con un animal, ¿Por qué no podremos hacerlo con un humano? Se pregunta Ramón Risco.

