Pablo Vierci: "La consigna era clara, si muero puedes usar mi cuerpo para seguir vivo"

En la pasada edición de los Goya, “La sociedad de la nieve” de Juan Antonio Bayona, estaba nominada a 13 premios de los que se llevó 12. La única estatuilla que no se llevó fue la de Mejor Guion Adaptado, un guion que estaba basado en el libro del mismo título escrito por Pablo Vierci.

El libro

El libro se publicó en 2008, lo que se ha presentado ahora es una reedición; pero Pablo Vierci cuenta que comenzó a escribirlo en 1973. "Si pierdes a tus amigos en un accidente como ese, te sientes en la necesidad de contar la historia".

Pablo Vierci habló con todos los supervivientes antes de afrontar el libro.





Bayona

En 2017 Pablo Vierci conoció a Bayona en Londres. El director español llevaba seis años interesado en llevar al cine la historia que contaba el libro. "Yo estaba muy nervioso y no supe decirle que no".

En la película hay cosas del libro que no se cuentan, pero también hay muchas cosas que le han contado a Pablo Vierci, que no aparecen en el libro. "La consigna era muy clara, si muero puedes utilizar mi cuerpor para sobre vivir y en esa época no exitía la donación de órganos".

El libro “La sociedad de la nieve” está escrito por el periodista y escritor uruguayo Pablo Vierci y publicado por editorial Alrevés.