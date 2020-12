Será como ir de Madrid a Ávila en 90 segundos, así será el turismo espacial en solo dos años

Ahora que viajar es un lujo que no nos podemos permitir, quién no está haciendo planes para cuando pase la pandemia: visitar esa ciudad a la que siempre has querido ir, ese país exótico que sueñas con conocer... o descubrir ese rincón de España que hasta ahora se te ha resistido. Pero te imaginas, dentro de unos años, planeando un viaje espacial.

EN GLOBO AL ESPACIO

Aunque suene a ciencia ficción, el turismo espacial está cada vez más cerca de convertirse en realidad... eso sí... para quienes se lo puedan permitir porque será, desde luego, un turismo de élite. En España, hay una empresa que se dedica precisamente a esto: está diseñando todo el operativo que hará posible viajar en una cápsula espacial, impulsada por un globo de helio, que subirá una altura de 40 kilómetros y permitirá tener unas privilegiadas vistas de la Tierra. Será una realidad en 2023.

Kemel Kharbachi es el fundador de EOS-EX Space y ha contado en La Noche de Adolfo Arjona, cómo se están preparando para viajar al espacio. 'Nosotros llevaremos a los turistas al espacio en un globo, por lo tanto los viajeros no necesitarán tener ninguna preparación física especial, no iremos a grandes velocidades y será una experiencia tranquila y silenciosa, como si se viajara en un avión'.

Kharbachi asegura que en solo 200 días, estarán haciendo los primeros vuelos de prueba.'Los primeros vuelos tripulados con pilotos serán a finales de 2021 y ya en 2023 serán los vuelos comerciales'.Los globos llegarán hasta los 40 kilómetros de altura y se trata de vuelos absolutamente seguros. El habitáculo tendrá incluso baño y cuando se llegue la altura prevista, los viajeros podrán levantarse de su asiento y dar un paseo por el interior de la cabina.

La experiencia completa costará por persona entre 150.000 y 200.000 euros, cada cliente tiene asignado un diseñador de viaje. Una semana antes recibe la información, tres días antes llega al aeropuerto, le recogen en helicóptero y le llevan a un resort espacial con instructores donde recibirá las instrucciones previas el viaje.

ELON MUSK Y SPACEX

Que los costes de viajar al espacio sean cada vez más reducidos y, así, poder llegar a colonizar Marte. Con ese objetivo de planteamiento tan sencillo, pero ejecución tan compleja, nació en 2002 SpaceX, una de las empresas del multimillonario Elon Musk, el propietario de Tesla. Ahora trabajan para llevar a turistas en 2021 o 2022, a la distancia más lejana a la que ha viajado un civil hasta la fecha, a bordo de una de sus naves.

SpaceX es una empresa privada a la que recurren los clientes por ejemplo para lanzar al espacio pequeños satélites. Ellos desarrollan y producen lanzaderas espaciales, a bajo coste y alta fiabilidad... y uno de sus clientes es la NASA. De hecho, acaban de enviar al espacio a cuatro astronautas, que pasarán seis meses en la Estación Espacial Internacional. Hace unos meses, SpaceX anunció que se había asociado con la empresa de turismo espacial Space Adventures para enviar a cuatro turistas al espacio durante cinco días y que ese viaje podría tener lugar a lo largo de 2021 o 2022, la fecha no se ha concretado por ahora.

Julio Gallegos Alvarado es profesor de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Europea y ha contado en La Noche de Adolfo Arjona que 'el viaje será histórico, porque los que lo hagan llegarán a los 1.300 kilómetros de distancia, más de tres veces la distancia de la estación espacial y los pasajeros viajerán solos porque la nave será autónoma y no habrá tripulación'.

Por lo que contaron desde la compañía, estos vuelos privados no incluirán la estancia en la Estación Espacial Internacional, sino que la nave permanecerá en órbita. La idea es que supondrá romper el record de altitud jamás alcanzado por un astronauta civil.

Virgin Galactic y Blue Origin están desarrollando naves que volarían unos minutos por encima del límite del espacio... y el billete de Virgin se sabe que costaría 250.000 euros. Sin embargo, la propuesta de SpaceX es mucho más compleja. Es más, se habla de precios similares al de otros viajes de turismo espacial de hace años y en aquellas ocasiones se habló de 20 millones de dólares.

SpaceX no es la única compañía que está inmersa en la carrera de los vuelos comerciales al espacio. También están en este camino Boeing, Virgin Galactic (propiedad de Richard Branson) o Blue Origin (de Jeff Bezos, el dueño de Amazon).

Otros planes del fundador de Tesla, Elon Musk, pasan por transportar hasta cien personas en vuelos a la Luna o a Marte.Según Julio Gallegos. 'el problema es que tardamos unos siete meses en llegar a Marte con la tecnología actual y para poder iniciar el viaje de regreso, debemos esperar 15 meses y el nivel de radiación en el planeta es como si estuvieramos en una central nuclear'.

HOTEL EN EL ESPACIO

Una de las cosas que buscamos cuando vamos a viajar, es un buen hotel donde alojarnos. Pero si nuestro viaje es al espacio a partir del año 2025, no será problema el alojamiento.

El primer hotel de lujo en el espacio abrirá sus puertas en 2025. Diseñado por la Fundación Gateway, la Estación Espacial Von Braun se convertirá en el primer hotel en el espacio abierto al turismo y ya se conocen todos los detalles de cómo serán sus instalaciones.

Von Braun acogerá hasta 100 huéspedes a la semana en unas exclusivas instalaciones con vistas al universo que estarán repartidas en 24 módulos con gravedad variable.

Tendrás bares, salas de cine, restaurantes con menús gourmet (nada de píldoras), gimnasios, salones comunes y la oferta estrella: deportes sin gravedad. Y, por si esto fuese poco, los clientes podrán sumarse a viajes de campo espaciales para visitar otras estaciones para admirar el paisaje espacial.

El aspecto del hotel será el de dos anillos de 90 metros de diámetro, más o menos como la nave que aparece en "2001. Odisea en el espacio". El exterior girará alrededor del otro. creando una fuerza gravitacional similar a la que se siente en la luna. Los viajeros aterrizarán en una base situada en el anillo interior y dentro, encontrarán un decoración minimalista, en materiales naturales y colores cálidos, para hacernos sentir como en casa.

Además de la zona preparada para el turismo, el Hotel Von Braun contará con un espacio dedicado a la investigación, para que distintas empresas puedan desarrollar sus estudios de baja gravedad e impartir formación.

La Fundación Gateway estima que en 2030 se podrá acoger hasta 200 clientes y a un total de 500 personas viviendo permanentemente en las instalaciones. Y del precio por noche, todavía no se sabe nada, aunque dicen que será "un precio muy asequible".

Para hacer el viaje que nos lleve a ese hotel, lo más recomendable será contratar los servicios de una agencia y la única autorizada en nuestro país para vender pasajes al espacio, es Bru and Bru. Su directora es Ana Bru y ha contado en La Noche de Adolfo Arjona que 'somos la única agencia acreditada en España y Andorra para vender los pasajes para viajar al espacio'.

Ana Bru ha realizado ya la pruebas para viajar y tiene los billetes. 'La preparación, que ya he hecho, consiste en aclimatarte a situaciones de ingravidez y velocidad que puedes encontrar en el espacio. Ten encuenta que será como viajar de Madrid a Ávila en solo 90 segundos'.

El vuelo consta de cuatro horas, pero toda las experiencia es mucho más larga, Ana Bru lleva viviendola desde hace 12 años, cuando compró su billete.