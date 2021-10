Solo usamos el 10% de nuestro cerebro: mito o realidad

Pesa un kilo y medio. O lo que es lo mismo, un poco másque un paquete de sal. A pesar de su pequeño tamaño, el cerebro es un órgano vital y en su interior hay millones de neuronas interconectadas entre sí. Aunque es el órgano del que menos sabemos, los expertos aseguran que es capaz de procesar imágenes en tan solo 13 milésimas de segundo.

Es “El jefe” de nuestro organismo. De este órgano salen todas las órdenes al resto del cuerpo; desde mover un brazo hasta conducir. Por si fuera poco, el cerebro es el encargado de controlar todas nuestras emociones y almacenar nuestros recuerdos.

PRESCINDIR DEL CEREBRO

Para saber si podemos o no prescindir del cerebro, en La Noche de Adolfo Arjona hemos invitado a Jesús Porta, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, que nos asegura que si no tuvieramos cerebro moririamos. 'De hecho, existe una malformación que se llama anencefalia, que son niños que no se les desarrolla el cerebro y según nacen, fallecen' asegura el doctor Porta. 'El cerebro es un elemento que controla todo el organismo y por tanto sin él no podríamos vivir'.

MITOS DEL CEREBRO

Dicen que solo utilizamos un porcentaje muy pequeño de nuestro cerebro, pero según Jesús Porta eso no es cierto. 'Prácticamente para cualquier actividad de la vida necesitamos utilizar todo el cerebro. El uso del 10% es un mito que se ha transmitido a lo largo de los años, es verdad que no necesitamos todo el cerebro en todas las actividades pero casai siempre se activa alguna zona cuando estamos haciendo una vida normal'.

CUIDAR EL CEREBRO

'El cerebro es la estructura más compleja del universo que conocemos' dice Jesús Porta. 'Es sorprendente que no lo cuidemos, cuando realmente nosotros somos nuestro cerebro y nuestro cerebro somos nosotros. Lo debemos cuidar estando cognitivamente activos, es decir, debemos tener actividades dentro de lo que nos gusta para ejercitar ese cerebro. Otro aspecto fundamental es el ejercicio físico, es buenos para disminuir los factores de riesgo cerebrovascular. Y luego otra joya que tenemos en nuestro país es la gastronomía y la socialización'.

ENFERMEDADES

En La Noche de Adolfo Arjona le preguntamos a Jesús Porta si el cerebro puede contaer enfermedadesy si hay enfermedades que solo atañen el cerebro y nos dice que hay enfermedades neurológicas que solo afectan al cerebro. 'Es el caso de las enfermedades neurodegenerativas, en la que las neuronas por algún motivo, empiezan a ir falleciendo y esto va dando una serie de sintomas que producen fallos en nuestro cuerpo'.

CEREBRO Y MENTE

Le preguntamos al especialista si lamente y el cerebro son dos cosas distintas y nos cuenta que el término mente es algo que durante mucho itmepo se ha utilizado para reflejar algo que no entendíamos. 'Realmente no podemos separar las estructuras, no podemos separar la orquesta de la música, sin cerebro no hay mente'.

