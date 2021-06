David DeMaría habla alto y claro sobre lo que algunos dicen del COVID: “Demasiadas opiniones sin conocimiento"

Los cantantes andaluces David DeMaría y Demarco Flamencopresentan su última colaboración “Esta locura de tu tentación''. El single está compuesto por el jerezano David DeMaría junto a Servando Quirós.

El artista gaditano presentó el pasado año su último disco “Capricornio” con sonidos pop. Ahora con su nuevo single, renueva su esencia añadiendo sonidos veraniegos y alegres, algo a lo que David DeMaría asegura no estar del todo acostumbrado.

En La Noche de Adolfo Arjona hemos charlado con el cantante sobre su nuevo single, sus ilusiones y su vida durante esta nueva normalidad, aunque también nos ha desvelado cuál ha sido su etapa más difícil durante la pandemia de la COVID-19. David DeMaría habla del sentido de “Esta locura de tu tentación” y trata de volver contagiarnos del amor hacia la propia vida.

DURANTE LA PANDEMIA

El cantante bromea cuando le preguntamos sobre la pandemia y cuenta que 'los músicos ya vivían confinados'. A nivel mental no le ha afectado tanto esta nueva normalidad ya que aislarse para componer es algo habitual en los artistas.

Otro asunto es la incidencia a nivel económico. David DeMaría explica las consecuencias que ha tenido la pandemia en su vida artística: 'a mi me ha destrozado el lanzamiento del disco, acompañarlo con firmas de discos, presentarlo en las capitales más importantes, es como empezar de cero'. Además, estar dos años sin hacer una gira podría hacer que se replantee muchos aspectos de su vida personal, incluso podría volver a vivir a su tierra, Jerez de la Frontera.

A pesar de ello, David DeMaría hace un llamamiento a la ilusión y la esperanza para volver a la “antigua normalidad”. El cantante asimila la situación actual con una metáfora, 'una gran piedra en el camino que tenemos que saltar'.

David DeMaría es autor de sus obras y nos revela cómo encuentra el secreto de su inspiración. 'En los malos momentos y en el desequilibrio he encontrado la terapia de la creatividad y la composición' contaba el cantante que se considera 'un nostálgico crónico de la vida'.

SU LADO MÁS PERSONAL

David DeMaría siempre se ha considerado una persona muy transparente para expresar sus sentimientos tanto en su vida pública como privada. A través de la poesía en canciones y escenarios, cuenta, se expresa mejor que con sus seres más cercanos. 'Me ha jugado una mala jugada la figura del artista, quizás me ha faltado esa transparencia por parte de otras personas' apunta David DeMaría.

A su hijo Leo de cinco años le dedica “Cada minuto sin ti”, una nana flamenca que compuso durante las noches de insomnio mientras lo veía dormir. El cantante se inspiró de nuevo en la tristeza 'Me estoy perdiendo mucho de su vida, no puedo jugar con él, bañarlo, ni comer cada día. Cada minuto sin la persona que amas, sin él, es el tiempo peor perdido de nuestras vidas, saber que no me toca estar con él hasta la próxima semana es muy triste' expresa David DeMaría.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado