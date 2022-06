La maldición del personaje de Superman en el cine: accidentales muertes de actores y sus creadores en la ruina

Hay teorías que hablan de personajes malditos en el mundo del cine. Uno de ellos es el de Superman. Sus creadores, Jerry Siegel y Joe Shuster acabaron sus días arruinados. Pero no fueron los únicos. George Reeves, que dio vida al superhéroe en los años 50, murió de un disparo en la cabeza. Aún no sabemos qué pasó exactamente... Si fue un suicidio o un encargo de su ex amante despechada.





Otro actor que parecía haber caído en este maleficio fue Christopher Reeve, que fue el actor que dio vida a Superman a finales de los años 70 tuvo y tuvo un trágico accidente montando a caballo. Fue un 27 mayo de 1995. Durante esos días, el actor participaba en una competición ecuestre en Virginia (Estados Unidos) cuando se cayó del animal. El golpe lo dejó paralizado del cuello hacia abajo y postrado para siempre en una silla de ruedas. Tenía 42 años.



Según trascendió a los medios, si el actor se hubiera golpeado un centímetro más a la izquierda, habría muerto en el acto. Y un centímetro hacia la derecha, le hubiera provocado una leve contusión. El actor falleció en 2004 tras entrar en coma por paro cardíaco. Tenía 52 años.



En ‘La Noche de Adolfo Arjona’, la Doctora Mónica Alcobendas, especialista en Rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, ha explicado cómo es una lesión como la que sufrió el actor: “La tetraplejia no es una condena, lo que te enseña es a vivir de una forma diferente y depende de cada lesionado el cómo se afronta”.



“La lesión de Christopher Reeve era alta e incluso le afectaba a su respiración”, ha explicado la doctora.



Tras 5 años de terapias, el protagonista de Superman descubrió que podía mover un dedo de la mano izquierda. Poco después, podía sentir la mano de su esposa cuando lo tocaba y podía aguantar hasta 90 minutos sin respirador. Su mujer, Dana, fue un ejemplo de lucha incansable contra la lesión de su marido.





¿Cuál es el papel de las familias de pacientes tetrapléjicos?



La doctora Mónica Alcobendas considera que cuando eres un paciente dependiente, necesitas de otra persona: “el papel de la familia es muy importante. Hay que enseñarles cómo deben ayudar y además darle soporte emocional”.





¿Las lesiones medulares influyen en una muerte más temprana?



“En las últimas décadas ha habido una mejora de la esperanza de vida en las lesiones medulares, pero la posibilidad de tener complicaciones de salud es mayor y puede influir en una muerte precoz”, ha concretado la doctora de Rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.