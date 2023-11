Jhon Jairo 'Popeye': "Me gustaba cuando Escobar me daba las gracias por cometer un asesinato"

'Yo soy la memoria histórica del cartel de Medellín, todo el tiempo tengo a Pablo Emilio Escobar Gaviria en mi corazón. Por el pagué 23 años y 3 meses de cárcel, por él he sobrevivido a todos sus enemigos, los he visto morir a todos y he ejecutado a más de un enemigo de Pablo Emilio Escobar Gaviria’.

Así comenzaba hace unos años en La Noche de Adolfo Arjona, la conversación que el director del programa, mantenía con Jhon Jairo Velásquez, alias ‘Popeye’, un criminal colombiano, conocido principalmente por haber sido uno de los sicarios del Cartel de Medellín de Pablo Escobar, hasta su detención en 1992.

LUGARTENIENTE DE ESCOBAR

Jhon Jairo soñaba con las armas y su apodo de ‘Popeye’ le viene por el tiempo que pasó en la marina colombiana de donde se retiró hasta que comenzó a trabajar para Pablo Escobar. ‘Era la figura rutilante de la ciudad de Medellín, los jóvenes amábamos trabajar para Escobar, y cuando yo logro llegar a sus filas, me gané su confianza o siendo ambicioso, con disciplina y con lealtad’.

‘Popeye’ fue responsable directo de la muerte de más de 250 personas, la participación indirecta en la muerte de otras 3.000 y de la coordinación de al menos 200 coches bomba en toda Colombia, durante su vida delictiva. ‘Yo era el asesino de confianza de Pablo Emilio Escobar Gaviria’.

Jhon Jairo afirmaba en La Noche de Adolfo Arjona que se arrepentía de haber provocado todas esas muertes. ‘La época en la que era un guerrero, también mataron a mis amigos, fue una guerra brutal. Cuando se está en guerra disparando al enemigo no se puede pensar en lo que sentirán sus familias’.





MENTALIDAD DE GUERRERO

Nunca le tembló la mano al apretar el gatillo de su arma. ‘Tenía mentalidad de guerrero, de asesino que trabajaba para Pablo Escobar. Me gustaba el dinero, pero me gustaba más cuando el patrón me daba un abrazo o me miraba a los ojos y me daba las gracias por cometer un asesinato para él’.

En el momento de aquella conversación de Adolfo Arjona con Jhon Jairo, se estaba rodando una serie de 60 capítulos sobre su vida

‘Popeye’ murió a los 57 años el 6 de febrero de 2020 en Bogotá, en el Instituto Nacional de Cancerología, después de varias semanas de hospitalización por un cáncer de esófago.