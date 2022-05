Jesús Quintero: las dos personas que no pudo entrevistar y el motivo de su rivalidad con José María García

Jesús Quintero, un nombre propio, el de un hombre de radio que hizo escuela en las ondas y también en televisión, y al que en 'La Noche de Arjona' hemos querido rendir tributo de la mano de alguien que le conoce muy bien, Jesús Melgar, autor de 'El Loco', la biografía "no autorizada ni consentida del periodista".

Jesús Quintero nació hace 81 años en un pueblecito de Huelva, en San Juan del Puerto. Es uno de esos niños de la posguerra que se crio en la calle, que quiso ser actor, pero que acabó creando un estilo propio en la radio. Hubo quien le animó a ir por ese camino por la potencia de su voz. Su madre también le dio el empujoncito para ello y acabó estrenándose en las ondas de Radio Popular de Huelva y Radio Nacional, al comenzar la década de los 70.

Su "gran éxito nacional", como cuenta Melgar en su libro, llegó cuando Radio Nacional de España le encargó un programa de entrevistas y de contenidos para la madrugada, programa que se acabó llamando 'El Loco de la Colina'.

A finales de los 80, Quintero daba el salto a la televisión con 'El perro verde', y después llegarían otros como 'Cuerda de presos' o 'Ratones coloraos', programas que hicieron del onubense ya no solo un referente radiofónico, sino también un rostro fundamental de la comunicación de masas en España y Latinoamérica. A todo esto hay que sumar su trabajo como representante de artistas, como Paco de Lucía o Los Payasos de la tele.

'El Loco', la biografía "no autorizada ni consentida" de Jesús Quintero

Una trayectoria profesional que ha sido reconocida con premios como la Antena de Oro, el premio Rey de España de Periodismo o la Medalla de Andalucía. Retirado de los focos, el periodista Jesús Melgar ha querido ahora homenajear a Quintero con su libro 'El Loco', del que ha hablado con Adolfo Arjona en COPE.

En primer lugar, ha explicado que considera que la biografía es "no autorizada ni consentida" porque "él no ha tenido conocimiento hasta que ha sido publicado el libro, para evitar el perfeccionismo que todo genio tiene". Ya que Melgar "sabía, en complicidad con su mujer, que si le consultaba, el libro se iba a eternizar".

Además, el escritor ha ensalzado la figura de Quintero como comunicador, por su buen manejo de los silencios, una figura que se convirtió en un pilar en su programa nocturno, emitido entre la 1 y las 3 de la madrugada. Respecto a cuánto había de preparación y guion y cuánto de improvisación en sus programas, Melgar, que fue guionista de Quintero, ha explicado que "había como 3 o 4 guiones de preguntas, y el presentador cogía un blog como de dibujo y anotaba con grandes letras las preguntas más acertadas y el orden elegido".

En aquella época, la audiencia de la radio de noche estaba dividida: o eras de escuchar las entrevistas de Quintero o eras de sintonizar el deporte con José María García, por lo que la gran pregunta es si existía una rivalidad real entre ambos comunicadores. Melgar ha desvelado que "nunca la hubo porque estaba muy claro que eran dos públicos muy diferentes, que no se estorbaban".

Jesús Quintero entrevistó a multitud de figuras destacadas de todos los ámbitos, lo mismo te encontrabas al otro lado de la mesa a Rocío Jurado en aquella charla inolvidable, a que fue su última entrevista, que a Maradona, Julio Anguita, El Dioni hablando del robo del furgón blindado, al Risitas o a un personaje de esos que los realities convierten en estrellas fugaces como Aída Nízar. Sin embargo, hay dos personas que Quintero tiene como "dos espinitas clavadas". Estas son Fidel Castro y el Papa, a quienes el periodista nunca llegó a poder entrevistar, porque "siempre se negaron en rotundo a pasar por el programa".

Por último, el autor de la biografía de Quintero ha explicado cuál es el estado de salud del comunicador a sus 81 años: "Está un poquito afectado. Yo tengo contacto a través de su encantadora esposa, que ha sido su mano derecha los últimos 10 años y me dice que está un poco afectado con el tema del covid, y está con 81 años. Para él debe ser un trauma porque siempre ha querido huir de la vejez y la decadencia física. No he visto a un hombre que se gaste más en potingues para la vejez, como Quintero".