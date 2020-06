Javier Botet, el monstruo del cine de terror, revela que ha estado a punto de morir tras sufrir coronavirus

Javier Botet mide dos metros y pesa 50 kilos. Unas cualidades físicas que lo han convertido en el monstruo perfecto para la industria cinematográfica en España y en Holllywood. Este actor manchego ha dado vida a monstruos tan terroríficos como Alien, el Basajaun de la película ‘El guardián invisible’, el hombre torcido de la cinta ‘El conjuro 2’ o la niña Medeiros en el film ‘Rec’.

JAVIER BOTET PENSÓ QUE HABÍA LLEGADO SU HORA

En ‘La Noche de Adolfo Arjona’, el actor que está acostumbrado a aterrar al público, ha relatado lo mal que se lo ha hecho pasar el coronavirus. “Pasé el coronavirus. Me puse muy malito y estuve al borde de la muerte, pero sin miedo. En un momento dado pensé que iba a morir y dije ‘bueno, se acabó’. Pero miedo realmente no pasé en ningún momento. Afortunadamente ahora me encuentro perfectamente y ya estoy currando. Y es que, cuando sales de algo duro, lo único que hay es seguir al mismo ritmo”, relata Javier Botet a Adolfo Arjona durante la entrevista que puedes escuchar completa en el enlace de esta noticia.

Javier Botet encarna a La cumbre escarlata

El hombre que está detrás de todos esos monstruos que nos han provocado decenas de pesadillas es amable, cercano y sencillo. Asegura que le divierte encarnar esos personajes. “Siempre tuvimos en casa la afición de darnos sustos entre la familia. El terror, igual que la comedia, requiere de un ritmo y un criterio que se puede perfeccionar, pero hay instintos con los que se nacen que lo hace fácil”, asegura con naturalidad en ‘La Noche de Adolfo Arjona’.

LAS DIFICULTADES DE ENCARNAR PERSONAJES DE MIEDO

Javier Botet asegura que siente verdadero amor por el cine y el rodaje. Será por eso que no le pesan las horas de maquillaje que requieren los personajes que encarna en Hollywood. “Aunque dicen que el teatro es más difícil, creo que el cine es más complicado porque tienes que entrar y salir de emociones y escenas en cuestión de minutos” explica el actor en COPE.

Javier Botet encarna a Alien

A la pregunta de Adolfo Arjona sobre la dificultad de encarnar los personajes del género de terror, Javier Botet asegura que cada uno de los monstruos “es un desafío, porque son problemas diferentes… algunos son pesados, otros con materiales incómodos… Tengo mucha dificultad a veces. Recuerdo una película en la que el traje con el que tenía que rodar pesaba unos 30 kilos y me dejaba sordo, prácticamente sin visibilidad y casi no podía respirar”.



