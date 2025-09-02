Carlos Herrera confirma su esperado salto al cine con Santiago Segura: "En la nueva película de Torrente"

Carlos Herrera, una de las voces más influyentes de la radio española, ha confirmado una noticia que ha sorprendido a sus oyentes. Durante su participación en el programa 'La Noche de Arjona' de COPE, en una distendida charla con Adolfo Arjona, el comunicador desveló que dará el salto a la gran pantalla de la mano de su amigo Santiago Segura.

Durante su charla con Adolfo Arjona, Carlos Herrera desveló una de las noticias más inesperadas. Tras años rechazando la propuesta, finalmente ha aceptado la invitación de Santiago Segura para aparecer en la próxima película de Torrente. "Santiago es un viejo amigo mío de toda la vida, de hace 30 años".

"Ha insistido 25.000 veces en que grabe con él alguna escena en Torrente", explicó Herrera. Carlos ha confesado que siempre se había negado, pero que esta vez ha decidido dar el paso. "Mira, ya soy mayor, yo creo que ya puedo hacer algunas cosas", afirmó con humor, confirmando que rodará una escena para la última entrega de la franquicia.

EL DÍA A DÍA DE UN LÍDER

Más allá de su incursión en el cine, Adolfo Arjona también repasó la rutina del presentador de ‘Herrera en COPE’. Herrera reveló que su jornada comienza a las 3:20 de la madrugada para poder estar plenamente informado a las 6:00, cuando arranca su programa. "Tengo que haberme levantado a las 3, haberme hecho las abluciones propias del tiempo, haberse tomado un café", detalló.

Explicó que vivir en Sevilla le permite ir andando a la emisora y mantener reuniones con su equipo para prepararlo todo antes de entrar en antena, una rutina que ha mantenido durante décadas y que lo ha consolidado como el referente de las mañanas radiofónicas en España.

Carlos Herrera, en los estudios de COPE

Análisis de la actualidad

En la entrevista en 'La Noche de Arjona', Herrera no eludió las cuestiones políticas. Preguntado por la situación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el comunicador vaticinó un otoño complicado. "Es evidente que Sánchez tiene por delante un septiembre y un octubre muy delicado", aseguró.

Herrera enumeró los frentes judiciales que afectan al entorno del presidente, como las causas de su mujer y su hermano, y los nuevos informes de la UCO, factores que, en su opinión, generarán una gran inestabilidad. "De aquí a noviembre o de aquí a diciembre hay convulsiones o hay una convulsión informativa que van a hacer del escenario un escenario muy inestable", pronosticó.

Retos de futuro y el sueño DE CARLOS HERRERA CON ser abuelo

Carlos Herrera confesó a Adolfo Arjona que su principal ilusión profesional sigue siendo "poder contar las cosas de la vida, de mi país y de mi tierra". Mientras la audiencia y la empresa se lo permitan, su vocación es seguir madrugando para decir "señoras, señores, me alegro, buenos días".

En un plano más personal, el periodista admitió tener un gran anhelo por cumplir: ser abuelo. "Soy muy niñero, a mí me gustan los niños, me han gustado mucho los míos y los de los demás. Hombre, y el día que los míos me den algún nieto, pues chico, pues me voy a dedicar", declaró, dibujando con humor una futura estampa familiar.

un panorama político "muy inestable"

Herrera, (El gran Herrera Carlos, como lo llama Arjona), se ha convertido en un referente en estos años. Él lidera el crecimiento en el ‘prime time’ radiofónico. Suma 273.000 oyentes, según el último EGM. Más de 2.763.000 personas se levantan cada día con su monólogo de las 8. Un monólogo que marca la actualidad del día. "Y será así mientras me aguante la audiencia".

Y con estas cifras que le avalan, prevé que “2026 será muy inestable a nivel político en España. Dada la imprevisibilidad de nuestro presidente, es imposible hacer un diagnóstico. Es evidente que Sánchez tiene por delante un septiembre y un octubre muy delicado. Tiene que enfrentarse a las causas de la acusación de su mujer, a la de su hermano, tiene que enfrentarse a la causa del fiscal general y enfrentarse a los informes nuevos que aparezcan de la UCO”.