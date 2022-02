El mal uso que haces del móvil antes de dormir y cómo evitarlo

Es una mala costumbre que tenemos la mayoría: nos metemos en la cama y, antes de dormir, cogemos el móvil o la tablet y echamos un último vistazo a nuestras redes sociales, a la web de cope.es, contestamos algún mensaje de WhatsApp que teníamos pendiente... Todo eso lo podemos hacer, pero un buen rato antes, no justo antes de dormir porque estaremos perjudicando a nuestra calidad de sueño.

LUZ PERJUDICIAL

La luz que emiten los dispositvos electrónicos es muy mala para el sueño. 'Es una luz azul que com la luz LED es altamente enrgética y tambien afecta mucho el que la utilizamos a una cortadistancia de los ojos y generalmente durante un tiempo prolongado y esta luz intensa, lo que hace es inhibir o retrasar la liberación de una hormona que es la melatonina que es necesaria para conciliar el sueño'

Así lo cuenta en La Noche de Adolfo Arjona, Ana Arena, neurofisióloga de la Unidad del Sueño de la Policlínica Gipuzkoa del Grupo Quirónsalud.

MODO NOCHE

Los móviles y las tablets tienen un 'modo noche', que emite una luz distinta y algo si que mejora. 'En parte filtra la luz y disminuye un poco la intensidad' dice la doctora, 'sigue afectando y retrasando la liberación de melatonina pero con menos intensidad'.

Una de las cosas sobre las que suelen preguntar los usuarios interesados, es sobre el libro electrónico y por qué no se desaconseja tanto su uso con respecto al móvil. 'Eso es porque el libro electrónico tiene distintos filtros y su luz es indirecta' asegura Ana Arena, 'se refleja primero en la pantalla antes de llegar a los ojos por lo que afecta también menos a la liberación de la melatonina'.

CÓMO AFECTA AL SUEÑO

Usar el móvil hasta última hora de la noche afecta por varios motivos. 'Uno es porque nos mantiene la cabeza activa, nos impide desconectar del día y nos retrasa la fase de sueño y un retraso en la conciliación del sueño' dice la doctora Arena.

Todo esto desancadena lo que se llama el síndrome de retraso de la fase de sueño,'que no solo lo provocan los dispositivos electrónicos, también tienen que ver los hábitos que se tienen ahora de trabajar hata tarde, de acostarnos tarde viendo la televisión, o los juegos on-line' asegura la doctora. 'Lo que notamos es que no conseguimos dormirnos, se retrasa la latencia de sueño más de dos horas y esto hace que al día siguiente nos levantemos muy tarde si no tenemos obligaciones y si las tenemos, nos provoca una somnolencia excesiva durante todo el día'.

TIEMPO DE PROHIBIR

Lo ideal sería que desde la hora de la cena tengamos en casa menos intensidad de luz y dejemos de ladolos dispositivos electrónicos. 'No solo el móvil, también el ordenador y la tablet' afirma la doctora Arena, 'mínimo dos horas antes de irnos a la cama y si pueden ser más horas mejor'.



