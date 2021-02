Rozalén: “El día que no me ilusione tanto por las cosas me tendré que dedicar a otras movidas”

Falta tan solo una semana para que se celebre la gala de los Premios Goya, y aunque será telemática y no veremos a los nominados posar ante las cámaras y a los ganadores subir al escenario, los nervios ya se notan en el ambiente.

Las palabras de Rozalén delatan su emoción. La manchega opta a un cabezón por su canción 'Que no que no', de la película 'La boda de Rosa', de Iciar Bollaín. Se declara fan del cine español y reconoce que a veces soñaba con “te imaginas que un día tú tienes que subir a recoger un Goya”, recuerda.

A pesar del agotamiento mental que todos sufrimos por esta situación, se considera una privilegiada. “Que nos den una noticia buena parece un milagro. Todas las cosas que me van pasando me parecen caídas del cielo. El día que no me ilusione tanto por las cosas me tendré que dedicar a otras movidas”.

El año no ha podido comenzar mejor para ella, demás de optar a un Goya, ha sido la encargada para poner voz a una de las series más longevas de la televisión, 'Cuéntame cómo pasó'.