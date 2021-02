El etiquetado de Nutri-Score a examen

¿Qué pensarías si un nutricinista te dijera que productos tan integrados en la dieta mediterránea como el aceite de oliva, el jamón ibérico o el queso son menos nutritivos que una bebida azucarada? ¿Te sorprendería, verdad?

La polémica se ha desatado tras conocer el nuevo etiquetado que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social pretende adoptar. Se trata del semáforo nutricional Nutri-Score, que ya utilizan otro países de nuestro entorno.

¿Cómo funciona? Puntúa con colores -del verde al rojo, siendo verde el más sano y rojo el más perjudicial- y con letras -de la A a la E, siendo A la más sana- los alimentos. El único objetivo es facilitarle al consumidor su compra, pero el resultado no ha sido el esperado. Para los expertos ha sido una decepción, “llevábamos muchos tiempo demandando que el etiquetado sea más claro para el consumidor y no tener que hacer casi un grado en tecnología de los alimentos para entender qué nos dice el etiquetado”, lamenta la nutricionista, Beatriz Robles.

Alimentos como el aceite de oliva, el jamón ibérico y el queso salen muy mal parados en esta clasificación “porque el sistema valora nutrientes aislados, no valora la calidad de estos nutrientes, entonces puntúa en función del porcentaje de determinados ingredientes”, así “el aceite de oliva es una grasa que va a tener un valor energético muy elevado y no hay forma de bajárselo, por eso tiene una calificación mala”. El oro líquido obtiene una C, es decir, según Nutri-Score es más perjudicial que un refresco que tiene una B.

Los nutricionistas no son los únicos en pie de guerra contra este etiquetado, también los sectores perjudicados. Desde Fenil, la Federación Nacional de Industrias Lácteas, se ha pedido que se excluya al queso de esta clasificación como ya se estudia en el caso del aceite de oliva. “El daño directo podría estar en 3.000, 4.000 millones de euros”, ha calculado su director general, Luis Calabozo.