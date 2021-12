Los jóvenes no llaman por teléfono porque les produce ansiedad

José Carlos tiene 20 años, estudia bellas artes y a lo largo de la semana recibe un total de 4 o 5 llamadas a las que no atiende... Tan solo devuelve aquellas perdidas de sus padres o de temas importantes, si no le queda otra opción... Eso sí, si necesitas hablar con él, por WhatsApp puedes contactarle cuando quieras. A través de mensaje, contesta siempre. Él, al igual que sus amigos, no llama por teléfono a no ser que no le quede otra opción.

Es paradójico que los millenials (jóvenes de entre 25 y 37 años), y más aún la generación Z (de 7 a 22 años), vivan con el pulgar pegado a la pantalla de su móvil, mandando mensajes mayoritariamente, pero que básicamente no realicen ni una llamada de teléfono. Según el informe Generation mute -”La generación muda”-, realizado a 1.200 millennials estadounidenses, para el 75% de estos jóvenes, recibir una llamada resulta una intromisión en la vida cotidiana. Este estudio ha demostrado que el 81% de los millennials sienten ansiedad antes de reunir el coraje para hacer una llamada.

Definitivamente, han sustituido la voz por tecnologías como el WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram o Instagram para comunicarse. El haber crecido pegados a las pantallas les ha hecho desarrollar el síndrome de la “Telenofobia”.

En 'La Noche con Rosa Rosado' hablamos con Fran, un joven de 35 años al que no le gusta hablar por teléfono, y con Ferran Lalueza, profesor de comunicación, con el que trataremos de responder a la pregunta de por qué cada vez hablamos menos por teléfono.

La Noche con Rosa Rosado se emite cada sábado de madrugada, de 1:30 a 04:00h. Dirigido y presentado por Rosa Rosado, cada noche del viernes al sábado, te contamos las historias más entretenidas y analizamos los temas más interesantes de la semana.

Además, puedes escuchar todas las secciones de nuestros colaboradores: Jero García y los jóvenes, 'Leyendas' con José Talavera, te recomendamos los mejores viajes junto a Pedro Madera, vamos al cine con nuestro crítico Juan Orellana, descubrimos nuevos libros junto a Beatriz Millán, y nos partimos de la risa con el cómico Agustín Durán.

Puedes encontrar todo el contenido del programa en cope.es, y seguirnos en Twitter (@LaNoche_Rosado), Facebook (LaNocheRosado) y mandarnos tus notas de voz a nuestro WhatsApp (687 08 97 70).