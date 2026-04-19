El politólogo Manuel Mostaza desvela la clave para que el PP consiga la absoluta en Andalucía: "Un puñado de votos..."

A exactamente un mes de las elecciones autonómicas andaluzas del 17 de mayo el panorama político en Andalucía se presenta abierto y cargado de incertidumbre. Las tres grandes preguntas que definirán el resultado son si el Partido Popular logrará la mayoría absoluta cuál será el suelo del PSOE y cuál el techo real de Vox

Europa Press La ministra de Hacienda, María Jesús Montero

El barómetro del CENTRA sitúa al PP entre 54 y 57 escaños

En el programa La Mañana Fin de Semana, el politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia, Manuel Mostaza, desmontó la crítica de Montero: “La candidata del PSOE dice que esto es una encuesta del Partido Popular. No, no, es una encuesta del Centro de Estudios Andaluces. Y por cierto, que la vicepresidenta del Gobierno hable así de encuestas pagadas con dinero público… en fin”.

Mostaza: “La mayoría absoluta del PP está al 50%”. Mostaza analizó con claridad las estimaciones: “Las encuestas hacen estimaciones. Y la estimación que hay es que con el porcentaje de voto que presumiblemente obtendría el PP, Juanma Moreno podría obtener la mayoría absoluta. Yo creo que está en un puño ahora mismo".

Juanma Moreno, Presidente de la Junta de Andalucía

El PSOE, ante su peor resultado histórico

El barómetro apunta a que los socialistas obtendrían entre 26 y 30 escaños, por debajo de los 30 logrados en las anteriores elecciones. Mostaza identificó los principales problemas del PSOE: “El partido no está unido. La candidata fue impuesta por Madrid en un dedazo del presidente del Gobierno y está teniendo problemas para cerrar las listas en Cádiz y en algún otro sitio. El partido no está, digamos, a muerte con su candidata”.

Además, la existencia de dos listas a su izquierda dificulta la movilización: “Hay dos listas a su izquierda, no una. Con lo cual, el votante de izquierdas que no quiera votar al PSOE y tampoco a Sumar tiene otra alternativa”.

Antonio Maíllo, coordinador federal de IU

POR QUÉ SE DESMOVILIZA EL VOTANTE SOCIALISTA

Mostaza destacó un factor clave: la buena imagen de Juanma Moreno entre sectores de centro e incluso centro-izquierda. “Moreno es bien valorado por el votante de centro y de centro izquierda. Un poco, si me permites, como le pasaba a Ruiz Gallardón en Madrid. No generaba hostilidad entre el votante de centro izquierda y esto permitía que votante tradicional del PSOE diga: bueno, si va a gobernar este, a mí no me preocupa”.

Esta percepción, según el politólogo, está provocando una importante desmovilización del electorado socialista clásico. Mostaza pronosticó que el PSOE tocará “su peor resultado” y que ya se encuentra muy cerca de su suelo histórico en Andalucía

Manuel Gavira en COPE

VOX MEJORA, PERO CHOCA CONTRA SU TECHO DE CRISTAL

Según la misma encuesta, Vox subiría hasta los 17-20 escaños, aunque su intención de voto ha bajado levemente en los últimos meses y se aleja del 18% que obtiene en otras comunidades. Mostaza reconoció el avance, pero advirtió de un posible estancamiento: “Da la sensación de que ha dejado de crecer lo rápido que crecía hace unos meses”

MARIAN LEON - EUROPA PRESS El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno

LA CUENTA ATRÁS YA ESTÁ EN MARCHA

Con las elecciones a solo treinta días vista, Manuel Mostaza resumió la situación: “La incógnita la resolveremos definitivamente el 17 de mayo… que no sea más allá de las 10 de la noche por aquellos de que hay que hacer un programa de radio”.

Juanma Moreno parte como claro favorito con opciones reales de revalidar la mayoría absoluta en solitario, mientras el PSOE lucha por no hundirse y Vox intenta romper su techo de cristal en Andalucía.