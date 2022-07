La "operación militar" de Putin que se ha cobrado 5.000 vidas: así han sido los 150 días de guerra en Ucrania

Hoy se cumplen 150 días desde que dio comienzo a la guerra de Ucrania. 150 días desde aquel 24 de febrero en el que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunciaba una "operación militar especial en el territorio del Donetsk y Lugansk". Pocas horas después de anunciar dicha "operación militar", comenzaron los bombardeos a distintas zonas de Ucrania, incluida Kiev, la capital del país.

Al principio todo apuntaba, según Rusia, a que sería una guerra rápida y que las tropas del Kremlin conseguirían sus objetivos en cuestión de días. Sin embargo, la resistencia ucraniana demostró lo contrario y que no cederían ni un solo centímetro de su país sin antes haber luchado por él. Esto logró frenar las primeras acometidas y aguantar más allá de lo previsto. Por desgracia, en las últimas semanas, Rusia ha logrado importantes avances militares en el este y el sur del país, como el sitio de Mariúpol o la batalla de Járkov. Pero, lo peor de cualquier guerra, o de cualquier conflicto, no son las batallas, sino los muertos. Según la ONU, 5.024 civiles han perdido la vida, entre los cuales hay 343 niños y hay más 6.500 personas heridas. Por desgracia, estas cifras son solo estimaciones, dado que no es posible saber el alcance exhaustivo de esta guerra.

Según el corresponsal de COPE en Moscú, Ricardo Marquina, la fotografía de guerra que podríamos hacer de esta situación es que "Rusia consigue controlar esas dos regiones por las que, en teoría, comenzó la guerra: Donetsk y Lugansk. Aunque hay que decir que el presidente y el gobierno ruso ya han dejado claro que ahora el objetivo es otro". El presidente ruso dijo en su momento que no iban a ocupar territorio en Ucrania, que eso "no estaba sobre la mesa". "Pero ahora, poco a poco, se está haciendo evidente lo que se veía venir sobre el terreno, y es que Rusia quiere hacerse con toda Ucrania o con el máximo posible de territorio ucraniano". Los ucranianos, por ahora, están consiguiendo retener el avance de las tropas rusas en Járkov y en el sur del país. Pero, no se sabe si serán capaces de retener al ejército ruso por mucho más tiempo. "Y el gobierno ruso parece dispuesto a poner toda la carne, literalmente, en el asador".

Parece que un objetivo para las tropas rusas "más o menos fácil de completar ahora mismo sería unir la península de Crimea". Hay que recordar que esta península Rusia se la arrebató a Ucrania en 2015. ¿Por qué? Porque pueden "unirla con la zona de Mariúpol, con Donetsk y Lugansk, y así tener acceso directo desde Crimea a la Rusia Continental y viceversa". Pero también parece ser que el gobierno de Putin está dispuesto a pagar el precio por adueñarse de Odesa y conectar con Moldavia.