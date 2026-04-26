Cristina, profesora: "Hay profesoras de Infantil que el fin de semana tienen que ir a limpiar casas porque no les llega el sueldo. Los sectores de educación, donde la mayoría somos mujeres, no están valorados"

La precariedad en el sector educativo vuelve a situarse en el centro del debate en España. Especialmente en la etapa de educación infantil, donde las condiciones laborales de muchos profesionales distan mucho de reflejar la importancia de su trabajo. Sueldos ajustados, altas ratios de alumnos por aula y falta de recursos son solo algunas de las dificultades que denuncian desde hace años.

En este contexto, la convocatoria de huelga en escuelas infantiles en varias comunidades autónomas pone el foco en una realidad poco visible: la de docentes que, pese a tener empleo, no llegan a fin de mes. Una situación que, según los propios profesionales, se agrava en un sector altamente feminizado y con escaso reconocimiento social.

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Profesores con dificultades para llegar a fin de mes

Durante una entrevista en COPE, la profesora Cristina Reollo expone con claridad la gravedad del problema. “Hay varias profesoras que el fin de semana tienen que ir a limpiar casas porque no les llega el sueldo”, señala. Una afirmación que refleja la precariedad estructural de un sector clave en el desarrollo educativo.

Reollo explica que muchas trabajadoras apenas superan el salario mínimo, lo que les obliga a buscar ingresos adicionales. “Hablamos de trabajadoras pobres”, insiste, subrayando que esta situación no es puntual, sino generalizada en numerosas escuelas infantiles, especialmente en aquellas con gestión externalizada. Un sector esencial pero poco valorado

La educación infantil, especialmente la etapa de 0 a 3 años, arrastra desde hace años una falta de reconocimiento institucional. Según Reollo, “históricamente, este sector ha estado abandonado por las administraciones públicas”, lo que ha derivado en un modelo fragmentado y con grandes desigualdades.

Pixabay Una profesora en el aula

Además, destaca un factor clave: la feminización del sector. “El 97% somos mujeres las que estamos trabajando”, explica, añadiendo que “los sectores de cuidados y de educación donde la mayoría somos mujeres, no están valorados”. Esta realidad, apunta, influye directamente en los bajos salarios y en la escasa inversión.

Otro de los problemas que denuncian los profesionales es la elevada ratio de alumnos por aula. Actualmente, según detalla Reollo, hay hasta 20 niños por clase en el tramo de 2 a 3 años, cifras muy por encima de las recomendaciones europeas.

“Lo que recomienda la Comisión Europea es que estén a 4, 6 u 8 alumnos, dependiendo de la edad”, explica. Esta diferencia no solo afecta a la calidad educativa, sino también a la carga de trabajo de los docentes, que deben atender a muchos más niños de los aconsejados.

Históricamente el sector de educación infantil ha estado abandonado por las administraciones. El 97% somos mujeres" Cristina Reollo Profesora

La huelga como llamada de atención

A esto se suma la falta de apoyo para alumnos con necesidades especiales. “Muchas veces no pueden asistir porque no hay recursos suficientes”, advierte, señalando la necesidad de incorporar profesionales especializados como educadores de apoyo o personal sanitario en los centros.

La situación ha llevado a la convocatoria de huelgas en distintas partes de España, una medida que busca presionar a las administraciones para que actúen. Las reivindicaciones pasan por mejorar los salarios, reducir las ratios, aumentar la oferta pública y establecer un marco regulador común.

Reollo insiste en que el problema tiene una raíz clara: “Falta voluntad política”. Según explica, cuando un sector se considera prioritario, se destinan recursos y se impulsan reformas. En el caso de la educación infantil, considera que no ha sido así.

La labor entre 0 y 3 años no está bien reconocida

Más allá de las condiciones laborales, los expertos advierten de que la situación tiene implicaciones a largo plazo. La educación en los primeros años de vida es clave para el desarrollo cognitivo y emocional, por lo que invertir en este ámbito es también apostar por el futuro de la sociedad.

“Primero hay que reconocer la importancia de esta etapa, dignificarla y valorarla”, concluye Reollo. Solo así, asegura, será posible construir un sistema educativo más justo, equitativo y de calidad.

Mientras tanto, miles de profesionales siguen sosteniendo el sistema en condiciones difíciles, reclamando algo básico: que su trabajo sea reconocido y remunerado de forma justa.